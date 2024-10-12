Московское НПО «Керамет» запустило в Перми производство гидродинамических подшипников скольжения с композитным покрытием, что стало значительным событием для российской промышленности. До 2022 года подобные компоненты использовались только зарубежными производителями. Теперь «Керамет» предлагает аналог, который превосходит по качеству, особенно в отводе тепла, и стоит в десять раз дешевле.

Московское НПО «Керамет» запустило в Перми производство гидродинамических подшипников скольжения с композитным покрытием, которые способны произвести настоящий фурор в своей сфере. До 2022 года эти передовые компоненты использовались в оборудовании для нефтедобычи и энергетического машиностроения и поставлялись только зарубежной компанией Waukesha Bearings, что делало их дефицитом на внутреннем рынке. Теперь же отечественный производитель готов предложить конкурентный продукт, который не только не уступает качеству американским аналогам, но и превосходит их в важнейшем аспекте – отводе тепла из зоны трения. Это, в свою очередь, гарантирует корпоративным клиентам высокую износостойкость и надежность. Но что самое поразительное в новых подшипниках – это их цена. Благодаря современным технологиям, удалось снизить стоимость в десять раз по сравнению с зарубежными продуктами. Разработчик уже подал заявку на патент, и его интеллектуальная собственность скоро станет важным козырем на рынке.

Исполнительный директор «Керамета» Сергей Нагавкин стал главной движущей силой этого проекта, который разрабатывался в течение пяти лет. Важным импульсом для реализации идеи стал льготный кредит от Фонда развития промышленности на сумму 100 миллионов рублей, полученный в прошлом декабре. Эти деньги позволили компании закупить в Китае необходимое оборудование за 130 миллионов рублей, после чего производство было запущено.

Добиться сокращения расходов удалось за счет использования порошковой металлургии и горячего автоматического прессования – это технологии, которые в разы ускоряют процесс производства по сравнению с традиционными методами фрезеровки. Интересно, что на «Керамет» сохранились уникальные печи советских времен, способные обрабатывать 120 килограммов заготовок в час. Их оснастили современными автоматизированными системами, что позволяет не только производить качественный продукт, но и делать это эффективно.

К тому же, для нового проекта разработаны оригинальные материалы: сплав на основе порошков железа и меди, специальный шликер на основе железа для «склеивания» порошков, и композитное полимерное покрытие на основе полиэфирэфиркетона (ПЭЭК). Это покрытие способно обеспечивать более эффективный отвод тепла по сравнению с зарубежными аналогами, что делает продукцию «Керамета» особенно привлекательной для промышленных предприятий.

С новым мощным производственным процессом, в состоянии выпускать до 6 тысяч единиц подшипников в месяц, компания намерена не только удовлетворить внутренние потребности, но и выйти на международные рынки. Первые страны для экспорта уже определены – это Казахстан, Иран и страны Ближнего Востока. Сергей Нагавкин даже шутит, что для американцев это создания станет настоящей "бомбой", учитывая, как высоко они ценят качество и, одновременно, экономическую выгоду.

«Керамет» с его новыми подшипниками не только укрепляет позиции отечественной промышленности, но и открывает новые горизонты для российского экспорта. В дополнение к вышеописанным достижениям, стоит отметить, что Московское НПО «Керамет» активно работает над дальнейшим развитием своего производства. В компании уже рассматриваются планы по расширению ассортимента продукции, включая другие виды подшипников и компоненты с уникальными характеристиками.