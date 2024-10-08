Моя Москва: в индустриальном парке «Руднево» особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» появится крупносерийное производство печатных плат с максимальной локализацией и роботизацией. Его откроет ООО «Научно-производственное предприятие “Итэлма”».

В Москве, на расстоянии около 6 километров к востоку от МКАД, начнётся строительство современного высокотехнологичного завода, который будет специализироваться на производстве печатных плат с точностью до шестого класса. Эти платы необходимы для создания сложной портативной техники, на которую в России наблюдается постоянный рост спроса.

Площадь нового предприятия составит более 20 тысяч квадратных метров и расположится в рамках индустриального парка «Руднево». Завод будет оснащён новейшими роботизированными системами, что позволит значительно улучшить качество производимых печатных плат и минимизировать вероятность остановки производственного процесса. Инициатором данного проекта выступает ООО «Научно-производственное предприятие "Итэлма"», возглавляемое Алексеем Воробьёвы. Он отметил, что в 2023 году потребность компании в печатных платах составила 40 тысяч квадратных метров. Ожидается, что к концу текущего десятилетия спрос удвоится. Власти и эксперты акцентируют внимание на важности этого проекта для реализации государственной программы, направленной на развитие технологического суверенитета страны.

Класс точности печатных плат определяется на основе целого ряда показателей, установленных стандартом ГОСТ Р 53429-2009, и делится на семь категорий. Наиболее критические параметры класса точности включают минимальные размеры и предельные отклонения элементов конструкции.

Сергей Гатауллин, кандидат экономических наук и специалист в области технической защиты информации, прокомментировал: «Запуск предприятия по производству печатных плат в ОЭЗ «Технополис Москва» представляет собой один из немногих значимых технологических проектов, чья производственная деятельность действительно соответствует статусу резидента особой экономической зоны. Этот проект может продемонстрировать синергетический эффект, возникающий из взаимовыгодного сотрудничества муниципальных властей и бизнеса. С одной стороны, это поддержка специфических потребностей бизнес-процессов и обеспечение устойчивого спроса, а с другой — инвестиции в инфраструктуру, создание новых рабочих мест с конкурентоспособной заработной платой и продвижение к технологическому суверенитету».

Российские производители печатных плат давно начали активный процесс импортозамещения, однако резкий поворот в этом направлении произошёл в 2022 году. Компании столкнулись не только с необходимостью поиска альтернативных поставщиков сырья, но и с задачей разработки собственных технологий, модернизации технологий и увеличения объёмов производства с максимальной локализацией.

Тем не менее, в стране всё ещё наблюдается дефицит отечественных печатных плат — существующие объёмы производства способны удовлетворить лишь 10% потребностей рынка. Реализация подобных инициатив в ближайшие годы может существенно улучшить сложившуюся ситуацию и снизить зависимость от азиатских производителей. Так, до 2026 года холдинг GS Group планирует запустить завод мощностью 5 миллионов квадратных декаметров в год, что составит примерно пятую часть от общего объёма производимых в России печатных плат. Это станет важным шагом на пути к укреплению независимости и технологическому развитию отечественной отрасли.