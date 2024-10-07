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gotreksson
Мексика построит железнодорожную альтернативу Панамскому каналу
Мексика возобновила идею создания «Межокеанский коридор на перешейке Теуантепек» (CIIT). Этот проект включает модернизацию существующих железных дорог, портов и создание промышленных парков, ожидается, что он привлечет значительные иностранные инвестиции и стимулирует экономику Мексики.

Панамский канал, когда-то считавшийся чудом инженерии, уже отметивший свой вековой юбилей, по прошествии времени утратил ту ауру восторга. Сегодня он сталкивается с серьезными вызовами — нехватка воды, вызванная засухами, и ограничения по судоходству поставили под сомнение его эффективность. В ответ на эти проблемы Мексика возобновила давнюю мечту о создании альтернативного транспортного маршрута, соединяющего Тихий и Атлантический океаны.

Возвращаемся в 1907 год: именно тогда исторический маршрут был впервые опробован для наземной транспортировки судов, но вскоре его забросили из-за проблем, вызванных революцией в Мексике. С введением в эксплуатацию Панамского канала в 1914 году о мексиканском маршруте на долгие десятилетия забыли. Тем не менее, под руководством президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора этот забытый путь вновь обрел второе дыхание, став основой для запуска масштабного проекта, получившего название «Межокеанский коридор на перешейке Теуантепек» (CIIT). Этот амбициозный проект не просто включает в себя обновление существующих железнодорожных линий, он представляет собой целую экосистему, обещающую новый уровень логистической инфраструктуры — от модернизации портов до создания промышленных парков. Перспективы впечатляют: по предварительным расчетам, проект способен стимулировать местную экономику, создавать рабочие места и привлекать миллиарды долларов иностранных инвестиций. На данный момент объем вложений правительства составил около 6 миллиардов долларов, в то время как международные инвестиции приближаются к 2 миллиардам.

Когда мы ставим «на бумаге» рядом 80-километровый Панамский канал и 300-километровый Межокеанский коридор, становится наглядным, как они сравнительно выглядят на уровне времени в пути. Простой переход через Панамский канал занимает от 8 до 10 часов, тогда как мексиканский маршрут требует всего 6-7 часов. Если учесть возможные задержки с перевалкой грузов, общее время прохождения оставляет максимум 15 часов. А в Панамском канале очереди могут растягиваться до двух недель, что ведет к значительным дополнительным расходам для судовладельцев. Очевидно, что для многих пользователей бизнеса CIIT представляет собой более практичную опцию.

Однако важно отметить, что пропускная способность Панамского канала остается серьезным конкурентным преимуществом. Новый железнодорожный маршрут сможет взять на себя лишь 5% от общего межокеанского трафика. Тем не менее, даже такое небольшое количество может привести к ощутимому росту экономики Мексики, приблизительно на 3-5% в следующие годы.Мексиканские эксперты по транспорту рассматривают CIIT не как прямого соперника Панамскому каналу, а как важный элемент в растущем мире международных грузоперевозок. С каждым годом спрос на грузовые перевозки возрастает, и этот мексиканский маршрут, наряду с обширной альтернативой — обходом вокруг мыса Горн, предоставляет возможность диверсифицировать маршруты и сделать торговлю более эффективной. Этот проект дает надежду на то, что Мексика сможет не только восстановить исторический маршрут, но и стать значимым игроком на мировой транспортной арене в будущем.

#экономика #транспорт #инвестиции #логистика #мексика #мегапроект #инженерия #панамский канал #ciit #межокеанский коридор на перешейке теуантепек
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