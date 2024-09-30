КамАЗ-Континент, представленный в 2021 году на выставке Комтранс, стал основой для нового поколения грузовиков от КамАЗа. Модель отличается впечатляющим дизайном и улучшенной аэродинамикой, что позволяет снизить расход топлива на 5-7%.

Всего пять лет назад, во время торжеств по случаю 50-летия КамАЗа, руководство компании решило удивить гостей чем-то необычным. На площадку выкатили первый прототип совершенно новой модели, ставшей основой для будущего КамАЗ-Континент. Реализованный вариант – КамАЗ-54907 – можно было увидеть лишь в 2021 году на выставке Комтранс. Сегодня же активно обсуждается возможность мелкосерийного производства этой модели.

Кабина КамАЗ-Континета напоминает о высококачественных траках Volvo FH Aero и Mercedes. В комплект поставки входят не только седельный тягач, но и полуприцеп нового поколения с усовершенствованной аэродинамикой. Для снижения сопротивления воздуха боковины, задний свес и колеса полуприцепа и тягача были обшиты специальными экранами. Благодаря этим улучшениям, экономия топлива достигает 5-7%, что сопоставимо с последними моделями DAF и Volvo. Первое, что бросается в глаза, — это обновленный интерьер водительской кабины. Кресло водителя теперь установлено на электромагнитных подвесках, что в три раза увеличивает срок его службы по сравнению с обычными пневматическими системами. На новом КамАЗ-54907 также установлена светодиодная оптика, что уже не вызывает удивления, но дизайн приборной панели с современными дисплеями неизменно притягивает внимание. Внутри кабины созданы комфортные условия для отдыха: наряду с трансформируемым местом, предусмотрены микроволновая печь, мультиварка, холодильник и умывальник.

Кроме того, в оснащение входят сейф, откидной столик и встроенный алкотестер, расположенный на верхней панели над водительской головой, хотя неясно, будет ли подобное оборудование у первых серийных машин.

Не менее важным вопросом остается цена на Континент и готовы ли потенциальные владельцы инвестировать в улучшение условий труда своих водителей. На данный момент реальная стоимость модели еще не установлена, так как она только готовится к серийному производству.

Важным шагом в развитии стали кардинальные изменения в технологии производства рамы. Новая рама теперь изготавливается из современного материала S700, а комбинированные рессоры— из кованной стали и композитов— позволили снизить вес машины на 200 кг. Использование легкосплавных колесных дисков также помогло уменьшить массу на дополнительные 100 кг. Кроме того, задний мост седельного тягача оборудован новым редуктором с передачей 2,278.

Неоценимую роль играют и силовая установка, и система управления тягачом нового шестого поколения. Континент получил гибридный силовой агрегат с третьим уровнем автономности, что позволило уменьшить расход дизельного топлива с 30 до 25 литров на каждые 100 км.

Для этого пришлось доработать новый двигатель V6 КАМАЗ-910.52-460, чтобы он соответствовал стандартам Евро-5. Мощность двигателя составляет 460 л.с. и крутящий момент равен 2300 Н*м при рабочем объеме 12,98 л. Автоматическая трансмиссия ZF 12TX231TD с подключаемым электродвигателем реализует параллельную гибридную схему. Литий-ионная батарея с ёмкостью 25,4 кВт*ч обеспечивает дополнительное питание, позволяя проехать до 15 км без нагрузки. Это особенно актуально при длительных стоянках, например, в порту, существенно сокращая ненужные расходы топлива и увеличивая ресурс двигателя.

Но, пожалуй, самым интересным элементом нового КамАЗ-Континент является система управления ADAS, уровня третьей автономности. Это полноценный круиз-контроль, который может поддерживать полосу движения, адаптироваться к обстановке на дороге, а также самостоятельно перестраиваться в нужные полосы — всё благодаря видеокамерам и контролирующим системам. При этом ADAS также отслеживает, насколько крепко водитель держит рулевое колесо, что помогает предотвратить сон за рулем. Первые тестовые выезды показали отличные результаты в управляемости и динамике машины. Батарея значительно облегчает подъемы и маневрирование на городских улицах.

В будущем планируется установка ADAS четвертого поколения, однако для этого необходимо найти надежных производителей для некоторых импортных компонентов, используемых в системе управления. В данное время требуется заменить коробку передач, часть электроники и датчиков. К счастью, вопросы с аккумуляторными батареями почти решены.

КамАЗ-Континент обещает стать настоящим прорывом в сфере грузовых автомобилей, сочетая современный удобный интерьер, экономичность и высокие технологии управления.