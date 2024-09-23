КамАЗ на пороге значительных изменений в своем производственном процессе. Компания намерена увеличивать объемы выпуска рядных шестицилиндровых двигателей нового поколения. На данный момент эти высокотехнологичные моторы изготавливаются исключительно в Набережных Челнах. Однако в ближайшем будущем планируется наладить их производство и на Тутаевском моторном заводе, который также является частью КамАЗа. Эта мера позволит не только повысить производственные мощности, но и улучшить доступность современных двигателей на рынке.

После ухода множества западных компаний с российского рынка, отечественные производители сельхозтехники столкнулись с целым рядом проблем. Многие из них были решены благодаря параллельному импорту и поиску аналогичных товаров в дружеских странах. Однако основной акцент был сделан на импортозамещение ключевых компонентов и оборудования.

За последние два года в этой сфере удалось добиться значительных успехов. Российское сельхозмашиностроение успешно противостоят давлению санкций. По итогам прошлого года объем производства специализированной техники в стране составил 560 миллиардов рублей, что на 16% превышает показатели 2022 года. Сегодня многие отечественные компании активно вкладывают средства, расширяя свои производственные площадки и приобретая современное оборудование при поддержке государства. Они также внедряют передовые технологии, что способствует развитию отрасли.

Крупный игрок на этом рынке — КАМАЗ — также демонстрирует положительную динамику. Автомобильный гигант увеличивает объемы производства и запускает новые модели грузовиков. В планах компании до 2027 года построить завод в Москве площадью 200 тыс. кв. метров с инвестициями в 50 миллиардов рублей. На этом заводе промышленные роботы будут производить до 40 тыс. машин в год, включая среднетоннажные и тяжелые грузовые автомобили.

В сентябре 2024 года также стало известно, что КАМАЗ до конца года наладит на Тутаевском моторном заводе в Ярославской области выпуск современных рядных шестицилиндровых двигателей. В настоящее время такие двигатели изготавливаются только на одной площадке в Набережных Челнах.

Проект по наладке производства уже находится в активной фазе: на ТМЗ ведется капитальный ремонт производственного цеха, где будут собираться дизельные двигатели семейства P6. Эти двигатели планируется поставлять на Петербургский тракторный завод и другим предприятиям, таким как «Ростсельмаш». На них устанавливаются и машины KAMAZ-54901, которые являются продолжением линейки магистральных тягачей нового поколения К5.

При производстве KAMAZ-54901 удалось локализовать изготовление таких деталей, как кабины, блоки цилиндров, головки блока, маховики и поддоны двигателя. В этом контексте, после ухода западных производителей, отечественным инженерам пришлось освоить более двух тысяч наименований комплектующих. В настоящее время с конвейера выходит примерно 30 единиц KAMAZ-54901 в день, что подчеркивает усилия страны по развитию независимого производства и повышения технологической самодостаточности.