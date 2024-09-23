Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
gotreksson
На ТМЗ наладят выпуск современных рядных шестицилиндровых двигателей
КамАЗ на пороге значительных изменений в своем производственном процессе. Компания намерена увеличивать объемы выпуска рядных шестицилиндровых двигателей нового поколения. На данный момент эти высокотехнологичные моторы изготавливаются исключительно в Набережных Челнах. Однако в ближайшем будущем планируется наладить их производство и на Тутаевском моторном заводе, который также является частью КамАЗа. Эта мера позволит не только повысить производственные мощности, но и улучшить доступность современных двигателей на рынке.

После ухода множества западных компаний с российского рынка, отечественные производители сельхозтехники столкнулись с целым рядом проблем. Многие из них были решены благодаря параллельному импорту и поиску аналогичных товаров в дружеских странах. Однако основной акцент был сделан на импортозамещение ключевых компонентов и оборудования.

За последние два года в этой сфере удалось добиться значительных успехов. Российское сельхозмашиностроение успешно противостоят давлению санкций. По итогам прошлого года объем производства специализированной техники в стране составил 560 миллиардов рублей, что на 16% превышает показатели 2022 года. Сегодня многие отечественные компании активно вкладывают средства, расширяя свои производственные площадки и приобретая современное оборудование при поддержке государства. Они также внедряют передовые технологии, что способствует развитию отрасли.

Крупный игрок на этом рынке — КАМАЗ — также демонстрирует положительную динамику. Автомобильный гигант увеличивает объемы производства и запускает новые модели грузовиков. В планах компании до 2027 года построить завод в Москве площадью 200 тыс. кв. метров с инвестициями в 50 миллиардов рублей. На этом заводе промышленные роботы будут производить до 40 тыс. машин в год, включая среднетоннажные и тяжелые грузовые автомобили.

В сентябре 2024 года также стало известно, что КАМАЗ до конца года наладит на Тутаевском моторном заводе в Ярославской области выпуск современных рядных шестицилиндровых двигателей. В настоящее время такие двигатели изготавливаются только на одной площадке в Набережных Челнах.

Проект по наладке производства уже находится в активной фазе: на ТМЗ ведется капитальный ремонт производственного цеха, где будут собираться дизельные двигатели семейства P6. Эти двигатели планируется поставлять на Петербургский тракторный завод и другим предприятиям, таким как «Ростсельмаш». На них устанавливаются и машины KAMAZ-54901, которые являются продолжением линейки магистральных тягачей нового поколения К5.

При производстве KAMAZ-54901 удалось локализовать изготовление таких деталей, как кабины, блоки цилиндров, головки блока, маховики и поддоны двигателя. В этом контексте, после ухода западных производителей, отечественным инженерам пришлось освоить более двух тысяч наименований комплектующих. В настоящее время с конвейера выходит примерно 30 единиц KAMAZ-54901 в день, что подчеркивает усилия страны по развитию независимого производства и повышения технологической самодостаточности.

#новости #импортозамещение #двигатели #камаз #двигателестроение #ростсельмаш #новый завод #тутаевский моторный завод #петербургский тракторный завод #тмз
+
Написать комментарий (0)
В России реализован самый масштабный проект создания источника возобновляемой энергии
Новые рамки iPhone 16 Pro легче повредить при падении
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Steam может уйти из России из-за ужесточения санкций США
31
NVIDIA анонсирует GeForce RTX 50: как новые блоки питания меняют правила игры
27
Для новейших игр 2024 года требуется как минимум GeForce RTX 4070
22
The Times: США и Великобритания могут тайно разрешить Украине наносить удары вглубь РФ
6
МАГАТЭ призвали Россию вернуть ЗАЭС под контроль Украины
22
Для своего искусственного интеллекта Microsoft запустит отдельную атомную электростанцию
1
OpenAI движется к 3-му этапу развития ИИ и набирает таланты для создания «мультиагентной» команды
2
Politico: столкновения между Израилем и «Хизбаллой» могут привести к конфликту в регионе
1
По данным Reuters, члены «Хизбаллы» получили пейджеры за несколько часов до их взрывов
+
Производительность чипсетов Apple A18 Pro и Snapdragon 8 Gen 3 сравнили в игре Genshin Impact
1
Впервые в мире робот провёл инспекцию внутри реактора термоядерного синтеза без участия человека
3
Утечки Rockstar: GTA 6 и Red Dead Redemption 1 на подходе для ПК
+
Диспетчер задач Windows 11 позволит получить быстрый доступ к информации о накопителе
+
Galaxy S24 Ultra превосходит все iPhone 16 в тесте аккумулятора
1
Обновление macOS Sequoia от Apple: неприятный сюрприз для разработчиков кибербезопасности
+
Linux запустили на древнейшем Intel 4004 образца 1971 года — на загрузку ОС ушло более 8 дней
+
Microsoft возобновляет работу закрытой в США АЭС в Три-Майл-Айленде и покупает электроэнергию у нее
1
Концерн "Калашников" представил новый беспилотник "Гранат-4"
+
Курганский завод полностью переходит на китайские КПП
2
Valve тестирует поддержку ARM64 для популярных игр в Steam
+

Популярные статьи

Кто же прав — виниловые или цифровые аудиофилы, а может последователи Котельникова
50
7 неторопливых стратегий на ПК для отдыха — строим домики и восстанавливаем нервные клетки. Часть 2
4
Сколько сегодня стоит мощная игровая сборка для 2K@60fps, и почему без видеокарты AMD не обойтись
23
Как авторы тестов видеокарт манипулируют цифрами, и что делать, если эксперты не честны на руку
51
Продажи консолей PlayStation 5 и Xbox Series по состоянию на 2024 год
3
Выпущен Chimbalix 24.4 Alphachi: Обновлено ядро, меню "Пуск", и прочие доработки
14
Сентябрьская презентация State of Play станет главным игровым событием 2024 года
1
Ремонтируем колесо мыши Lenovo Legion M600 в домашних условиях
7

Сейчас обсуждают

johnnie74
01:21
"упомянул об испытании, когда Chery Tiggo 7 Pro Max проехал 12,4 тыс. км" >>> ну это пипец какое достижение!!11 Непрерывно проехать аж 12.4 ткм! "Существует информация о том, что JL473ZQ6 работал почт...
Составлен топ-5 самых надежных китайских двигателей
Workshop
01:16
Как раз к тесту. Это и есть объяснение откуда такой результат.
Зачем авторы тестов видеокарт обманывают геймеров, и что делать, если эксперты не честны на руку
DIP48
01:15
Да, случилось чудо.)
Выпущен Chimbalix 24.4 Alphachi: Обновлено ядро, меню "Пуск", и прочие доработки
Vitold Malrina
01:11
В России есть Искандер свертывания всего ихнего быстрого развертывания. Доказано ;)
Швеция разработала новую версию контрбатарейной РЛС Arthur быстрого развёртывания
Vitold Malrina
01:09
А что до "экспертов" ... они "эксперты" только для дураков или владельцев ТМ айфон, что одно и то же. Стоимость этих експердов в новом мире уже показана. Так что ... ДА ХУ СИМ, мне от мнения @удаков н...
Зачем авторы тестов видеокарт обманывают геймеров, и что делать, если эксперты не честны на руку
VAKT
01:03
Не только. Зачастую низкопрофильные однослотовые карты - это 4ГБ и меньше. Самая быстрая такая, если не считать безобразно дорогую профессиональную нвидиа a2000 c 6ГБ- которую низкопрофильную однослот...
Новую God of War Ragnarök слили на торренты, но игра не запускается на мобильной GeForce RTX 3050
Vitold Malrina
01:02
М-м-м а кондей в комплект нужно тоже для этого "мира основанного на правилах" ? А кондеи как уверяют привлекают ракеты, как уверяют чучела с 14 года. Так же напомню, что недавние пейджеры могут помочь...
NVIDIA анонсирует GeForce RTX 50: как новые блоки питания меняют правила игры
VAKT
01:00
Галочка, ты не поверишь !
Новую God of War Ragnarök слили на торренты, но игра не запускается на мобильной GeForce RTX 3050
VAKT
00:59
только заводы ? да бюргерам отапливать свои дома не просто дорого, а пздц как дорого. Просто так, что ли на уровне законодательства вводятся ограничения на верхнюю планку температуры внутри помещений
Минобороны Германии: Поддержка Киева обходится нам дорого, но поражение Киева будет ещё дороже
VAKT
00:54
Ты идиот ? Сказано же, русскими словами: игра не работает на 3050 - где 4 ГБ памяти (и то уже исправили). Что тебе непонятно в этом предложении, что ты тычешь на показ свою убогую 4060 ?
Новую God of War Ragnarök слили на торренты, но игра не запускается на мобильной GeForce RTX 3050
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем