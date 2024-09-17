В Особой экономической зоне (ОЭЗ) «Санкт‑Петербург» на площадке «Новоорловская» заложили «капсулу времени» в основание будущего производственного здания завода «Электроаппарат».

В течение ближайших полутора лет в России будет запущено новое высокотехнологичное производство, которое сыграет ключевую роль в электроснабжении страны. Проект, инициированный крупнейшим производственным предприятием Северо-Западного федерального округа «Электроаппарат», будет реализован в особой экономической зоне «Санкт-Петербург» на платформе «Новоорловская».



На новом заводе планируется организовать выпуск трансформаторов, распределительных устройств, генераторных выключателей и других высоковольтных приборов, используя самое современное оборудование. Внедрение уникальных технологий позволит обеспечить высокое качество продукции, соответствующее как российским, так и международным стандартам. Создание данного предприятия имеет решающее значение для электротехнической отрасли государства, поскольку большая часть импорта сегодня связана именно с высоковольтным оборудованием. Как было отмечено еще в 2022 году, быстро заменить его на отечественные аналоги крайне сложно. Несмотря на то что курс на импортозамещение был утверждён еще в 2014 году, после введения санкций, на текущий момент ситуация все еще остаётся непростой.

Давление со стороны международных рынков только усилилось в последние годы. В начале 2024 года в рамках тринадцатого пакета ограничительных мер Европейского Союза был введён запрет на экспорт в Россию электрических трансформаторов, статических преобразователей и индукторов, что только подчеркивает необходимость разработки отечественного производства.

Официальное начало строительства нового завода было дано в сентябре 2024 года с закладкой символической капсулы в фундамент. В этом знаковом событии приняли участие вице-премьер Российской Федерации Александр Новак и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Заместитель председателя Правительства отметил, что инвестиции в проект в размере 2,2 миллиарда рублей демонстрируют значимость данного предприятия как для развития отечественного энергетического сектора, так и для укрепления технологической независимости страны.