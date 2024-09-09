В Забайкалье намечается строительство нового транспортно-логистического хаба, который потребует инвестиций порядка 30 миллиардов рублей. Проект будет находиться в районе станции Мациевская и займет около 500 гектаров земли. Хаб станет мощным узлом для грузоперевозок, включая современный склад и терминалы для различных типов грузов.

В новый амбициозный проект будет вложено почти 30 миллиардов рублей, что существенно увеличит товарооборот с Китаем. Речь идет о создании транспортно-логистического хаба в юго-восточной части Забайкальского края, недалеко от непассажирской станции Мациевская. Как сообщает пресс-служба правительства региона, соответствующее соглашение подписано между региональными властями, АО «Газпромбанк», ГК «Евросиб» и ООО «Забсиб-Логистика». Эти договоренности были заключены в рамках Восточного экономического форума, который состоялся в начале сентября 2024 года во Владивостоке. Для реализации данного комплекса выделят около 500 гектаров земли. Проект включает в себя строительство множества объектов, таких как приемо-отправочный парк, различные склады и терминалы для обработки грузов, включая контейнеры и сжиженные углеводороды (СУГ). Также запланировано создание необходимой инфраструктуры для автомобильного и железнодорожного транспорта. Реализация проекта предусмотрена в две очереди, что обеспечит его поэтапное и эффективное развитие.

Транспортно-логистический центр планируется разместить в окрестностях Забайкальска, всего в 10 км к северо-западу от российско-китайской границы. Важным этапом станет реконструкция пункта пропуска Забайкальск, запланированная до 2027 года, в результате которой его пропускная способность вырастет в 5,5 раза и составит 2400 автомобилей в сутки. На данный момент МАПП работает на максимально возможном уровне, и 24-25 июня был установлен новый рекорд по пропуску — 800 транспортных средств, что почти в три раза превышает официальные показатели.

В ближайшие годы в Забайкалье намечено не только строительство новых объектов, но и масштабная реконструкция всех действующих пунктов пропуска. Это преобразование создаст условия для увеличения объемов грузопотока с Китаем, который возрастет с нынешних 20 до впечатляющих 85 миллионов тонн в год. В регионе функционирует восемь пунктов пропуска: среди них пять автомобильных, два железнодорожных и один воздушный. В перспективе также планируется открытие нового железнодорожного пункта пропуска в Приаргунске, что станет дополнительным шагом к дальнейшему развитию торговых связей и интеграции региона в международные логистические цепочки.