В ближайшие годы на российско-китайском острове Большой Уссурийский планируется строительство нового автомобильного пункта пропуска и транспортно-логистического центра, которые смогут обрабатывать до 1,3 миллиона тонн грузов и пропускать до 2,5 тысяч пассажиров в день.

В ближайшие годы на российско-китайском острове запланировано строительство нового автомобильного пункта пропуска и транспортно-логистического центра, который будет способен обрабатывать до 1,3 миллиона тонн грузов. Этот пограничный переход также будет в состоянии пропускать до 2,5 тысяч пассажиров ежедневно. Об этом недавно сообщил директор Хабаровского филиала ФГКУ «Росгранстрой» Камиль Галимов. Он отметил, что в этом направлении уже выполнен значительный объём подготовительной работы. Определено место для расположения автомобильного пункта пропуска, а также согласована его конфигурация. На российской части острова был передан в собственность Хабаровского края земельный участок площадью 43 гектара. Кроме того, специалисты уже разработали проектно-сметную документацию для строительства автодороги протяжённостью около 4 километров, которая прошла необходимые проверки.

Полная реализация данного проекта запланирована до 2027 года. Активные строительные работы начнутся в 2025 году. В этом году федеральные власти выделят первые 500 миллионов рублей на создание насыпи для будущей дороги и объектов пограничной инфраструктуры, общая смета которых составляет 2,5 миллиарда рублей. Высота насыпи на некоторых участках достигнет 6 метров, что необходимо для предотвращения затоплений. Вместе с китайскими партнёрами предусмотрены мероприятия по укреплению береговой линии.

Остров Большой Уссурийский (площадь 350 квадратных километров) изначально являлся спорной территорией. С 1920-х годов он фактически находился под контролем Советского Союза, но через сорок лет Китай начал оспаривать его принадлежность. Спор был разрешён в 2004 году, когда Москвы и Пекин подписали соглашение, по которому западная часть острова и прилежащие территории, включая остров Тарабаров площадью около 40 квадратных километров, перешли к КНР. Окончательное разделение состоялось в 2008 году, что сделало его общим владением двух стран. Обсуждение строительства пограничного перехода Россия и Китай начали сразу после разделения территории. В 2016 году была создана совместная рабочая группа по развитию Большого Уссурийского (в Китае известного как Хэйсяцзы), однако реальные шаги в этом направлении начали предприниматься только в начале текущего десятилетия. В мае 2024 года, во время государственного визита Президента РФ Владимира Путина в КНР, стороны подписали концепцию развития острова.

Западная часть Большого Уссурийского была соединена с материком только в 2013 году с помощью двухполосного автомобильного моста длиной 960 метров, строительство которого обошлось в 4,5 миллиарда рублей. С помощью новой четырёхкилометровой дороги планируется связать мост через Амурскую протоку с новым пограничным переходом.

Кроме автомобильного пункта пропуска и подъездной дороги, на российской стороне нацелены на строительство конгрессно-выставочного центра, туристско-рекреационной инфраструктуры и международного парка Дружбы народов, где будут представлены не только Россия и Китай, но и другие государства.

Так же профессор кафедры истории и культурологии КнАГУ, доктор исторических наук Жанна Валерьяновна Петрунина подчеркнула, что реализация этого проекта откроет новые возможности для региона, включая расширение транзитного потенциала, развитие логистических узлов, улучшение инфраструктуры приграничных территорий, а также позволит привлечь новые инвестиции и создать дополнительные рабочие места.