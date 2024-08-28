Xinhua: недавно в провинции Шаньси на севере Китая завершились демонстрационные испытания новой сверхскоростной (UHS) транспортной системы на магнитной подвеске, что стало очередным достижением в развитии поездов на магнитной подвеске, способных развивать скорость до 1000 км в час.

Возможно, Россия тоже могла бы похвастаться подобным достижением, если бы в своё время не остановила соответствующий проект. Ещё в 1970-х годах в СССР учёные начали разрабатывать скоростные поезда на магнитной подушке. На территории Раменского был построен экспериментальный участок длиной в один километр.

В 1987 году в Армянской СССР началось строительство первой линии длиной 60 километров, где поезда, не касаясь дорожного полотна, должны были достигать скорости 250 км/ч. Однако страну вскоре потрясли события: землетрясение в Спитаке и Ленинакане. Затем последовал распад СССР, и работы в этом направлении были на время заброшены.

В настоящее время российские инженеры вновь активно работают над созданием нового вида транспорта. В 2022 году сотрудники Московского института теплотехники (МИТ) представили общественности проект поезда, а также проект экспериментальной трассы, которую планируют построить в Ленинградской области. Если всё пойдет по плану, первый поезд сможет достигать скоростей до 600 км/ч.

Тем временем Китай двигается в этом направлении с семимильными шагами, опережая всех остальных конкурентов. В стране уже развернута самая обширная в мире сеть высокоскоростных железных дорог. Маглев-линия в Шанхае позволяет поездам разгоняться до 430 км/ч. В скором будущем пассажиры смогут перемещаться между мегаполисами Китая на поездах со скоростью самолёта.

В августе 2024 года китайская корпорация CASIC объявила об успешном завершении демонстрационных испытаний сверхскоростного поезда на магнитной подушке, способного достигать скорости 1000 км/ч в вакуумной трубе. Причём специалисты уверяют, что это далеко не предел. Экспериментальный участок в провинции Шаньси начали строить в апреле 2022 года, и уже в ноябре следующего года приступили к полномасштабным испытаниям системы. Все желаемые результаты, как подчёркивают китайские СМИ, были достигнуты, включая создание и поддержание вакуумной среды на больших расстояниях.

Инициаторы проекта отмечают, что новая система, известная как UHS maglev, отличается стабильностью, энергоэффективностью, безопасностью и низкими эксплуатационными расходами, что делает её идеальной для высокоскоростных и сверхскоростных линий. В отчёте разработчиков отмечается, что строительство такой дороги между Пекином и Шанхаем, длиной 1,2 тыс. км, позволит сократить время в пути между городами до 90 минут. Сегодня самые быстрые поезда преодолевают это расстояние за 12 часов.

Многие эксперты уверены, что Китай рано или поздно реализует задуманное. По мнению некоторых наблюдателей, на это способны и другие страны. Однако именно для Китая эта система представляется наиболее актуальной, учитывая огромные расстояния и высокую плотность населения в стране.