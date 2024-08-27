Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
gotreksson
Задержание Дурова перерастает в борьбу за свободу слова и информации
Французские власти задержали Павла Дурова, однако основания для его ареста выглядят надуманными и могут затронуть многих других крупных игроков в сфере соцсетей. Расследование затягивается, и, судя по всему, власти пытаются сформулировать обвинения, которые удовлетворят запросы США, несмотря на внутренние противоречия.

Французские власти чётко осознают, что основания для задержания Дурова настолько надуманны, что по этим нелепым 12 пунктам в клетку можно посадить и Цукерберга, и Маска, и руководство TikTok – словом, всех создателей крупных соцсетей. Но указания Дяди Сэма не обсуждаются, и поэтому выполняются неукоснительно, даже если сам Макрон не побрезгует перепиской в свободном Телеграме.

Расследование затягивается. Французы в спешке пытаются состряпать вразумительные обвинения, которые не вызовут сомнений, но шансы на это ничтожны. Скорее всего, процесс намеренно будут затягивать и освещать размытой информацией. Уже ходят слухи, что судебное разбирательство может растянуться до 2027 года. Параллельно западная пропаганда пытается посеять противоречивые тезисы – то Дурова хотят отпустить, то уже отпустили, то его можно держать под стражей бесконечно. Такая тактика направлена на то, чтобы максимально запутать общественность и уменьшить её интерес.

Так устроена наша психика: любое затягивание и неразбериха в конечном счёте превращаются в скуку, за которой следить не хочется. Люди теряют моральные силы на внимание, вне зависимости от важности события. Хайп обычно длится несколько дней, в этот период приходится отчитываться о каждом шаге и умело балансировать в медиапространстве.

По этой причине западные СМИ не спешат особо освещать задержание, предпочитая такие события, как инциденты в Курской области. Им это явно невыгодно. Но полностью замалчивать не станут – это может сыграть против них. Вдруг пользователи узнают, что существует соцсеть без цензуры, а контртезисов для её дискредитации нет.

Но слухи уже разнеслись: в той же Франции Телеграм попал в топ самых скачиваемых приложений.

Получается, что Запад изначально проиграл: на фоне послушных соцсетей возник Телеграм, который бросает вызов глобалистам и своей смелостью притягивает даже западных пользователей, давая им глоток свежего воздуха.

Комично наблюдать, как Цукерберг пытается прорваться сквозь инфошум и обвинить тех, кто вынуждал модерировать контент в западных соцсетях. Внезапно он осознал, что Байден и его команда принуждали скрывать расследование о сыне Джо и манипулировать ковидной повесткой.

Многие считают, что Павел уже одержал досрочную победу. Сам факт ареста свидетельствует о том, что ранее не смогли ничего значительного с него поиметь, хотя попыток было множество. Поэтому и решили воспользоваться человеческим фактором и похитить его на "псевдозаконных" условиях. Уже потом можно будет придумать любые обвинения.

Но Дуров прекрасно понимал, что кульминация противостояния неизбежна. Опыт с ВКонтакте научил его всегда иметь запасной план, и Телеграм стал воплощением борьбы против системы. Несомненно, у него есть бэкап-план, о котором мы узнаем в скором времени.

Даже если Дуров расскажет французским властям что-то, что погубит Телеграм, это не изменит тенденцию к децентрализации контроля над соцсетями и свободному распространению информации. Технологии блокчейна дают на это шанс. Общество постепенно просыпается от лжи, которую ему внушали под прикрытием демократии и свободы слова.

#новости #политика #вконтакте #павел дуров #телеграм #свобода слова #цукерберг #тик-ток #судебный процесс #свободу дурову
2
Показать комментарии (2)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Создатель Linux сожалеет о том, что принял файловую систему Bcachefs в состав ядра
5
Пользователи флагманских телефонов OnePlus сообщают о неисправных материнских платах
4
GeForce RTX 5060 Mobile получит память GDDR7, TDP 115 Вт и производительность уровня RTX 4070M
11
Ранние тесты Radeon RX 8800 с 16 ГБ GDDR6 показывают, что видеокарта уступает даже GeForce GTX 1650
8
В Kaspersky назвали лучший способ, как обмениваться конфиденциальными данными в Telegram
1
Очевидец снял пролёт подряд 10 крылатых ракет Х-101 по целям на Украине
1
H2Starfire: роторный двигатель с КПД в 60% и нулевыми выбросами
1
Свет вместо радиоволн: Li-Fi может стать новым стандартом беспроводной связи, но есть нюанс
14
В сети появились новые подробности о сиквеле Cyberpunk 2077
+
Ryzen 7 7800X3D также получил значительный прирост производительности от обновления Windows 11 24H2
15
Black Myth: Wukong запустили на смартфоне с чипом Snapdragon 8 Gen 3 и графикой Adreno 750
3
Автомобили Tesla начали проезжать на красный свет из-за ошибок в ПО
1
Новые игровые планшеты Red Magic представят в Китае 5 сентября
+
LG разработала специальную технологию для OLED-дисплеев, решающую проблемы с выгоранием пикселей
+
Через два месяца биткоин может превысить исторический максимум цены
+
Обновление Windows 11 24H2 повысило FPS в играх до 32% на Ryzen 7 7700X, и до 25% на Core i5-14600K
5
Министерство образования и науки России составит «Белый список» научных журналов для публикаций
2
Девайсы от Samsung получили главную ИИ-«фишку» Galaxy S24
+
Астрономы обнаружили на Полярной звезде многочисленные темные и яркие пятна
+
Ростех: Самым лучшим оружием против американского HIMARS является Искандер
1

Популярные статьи

Flintlock: The Siege of Dawn - краткий обзор игры
2
Итоги гоночного уик-энда 24-25 августа
5
Кто такие Hangar 13 и чего можно ожидать от Mafia: The Old Country
2
Пять фишек Xbox series S в России, о которых должен знать каждый
11
11 отличных кулеров 2000-х годов, которые все еще способны охладить современные процессоры
56
Обзор механической клавиатуры Ugreen KU103 и беспроводного комплекта Ugreen MK356
+
Как настроить домашний роутер - инструкция для "чайников"
7
Как ресурсы в интернете вводят в заблуждение людей помечая Windows игры как игры для Linux
21
Путь Халка в комиксах
1
Путь Мистик в комиксах
+

Сейчас обсуждают

ЧatoБoт
22:40
Армия Беларуси стягивает к украинской границе военную технику с тактическим знаком «B»
ЧatoБoт
22:39
Какол бежал быстрее свыни...
ВС РФ вошли в Градовку с южного направления на Покровском участке ЛБС
ЧatoБoт
22:38
Киев представит Вашингтону список целей для ударов дальнобойным оружием по России
Саша Соколов
22:37
Мобильные устройства, тянушие ААА-проекты без компромиссов? Без компромиссов это потянет мощный ПК, а они едят сотни ватт электроэнергии и столько же выделяют в виде тепла. Вы хоть представяете себе т...
Black Myth: Wukong запустили на смартфоне с чипом Snapdragon 8 Gen 3 и графикой Adreno 750
ЧatoБoт
22:37
Доктрина применения Россией ядерного оружия уточняется, заявил Лавров. https://news.mail.ru/politics/62536220/
Киев представит Вашингтону список целей для ударов дальнобойным оружием по России
linux4ever
22:36
> о функции DMZ как настроить правильно НЕ НАДО это делать. Она настраивается только если у вас по какой-то причине двойной NAT.
Как настроить домашний роутер - инструкция для "чайников"
eightylvl
22:36
Ну, что поделать, если человек даже элементарные вещи упорно предпочитает делать через одно место. "Таков путь". (c)
Как ресурсы в интернете вводят в заблуждение людей помечая Windows игры как игры для Linux
ЧatoБoт
22:35
https://www.youtube.com/watch?v=IYtVFNhDdVo
Киев представит Вашингтону список целей для ударов дальнобойным оружием по России
ЧatoБoт
22:32
Киев представит Вашингтону список целей для ударов дальнобойным оружием по России
ЧatoБoт
22:31
Киев представит Вашингтону список целей для ударов дальнобойным оружием по России
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем