Французские власти чётко осознают, что основания для задержания Дурова настолько надуманны, что по этим нелепым 12 пунктам в клетку можно посадить и Цукерберга, и Маска, и руководство TikTok – словом, всех создателей крупных соцсетей. Но указания Дяди Сэма не обсуждаются, и поэтому выполняются неукоснительно, даже если сам Макрон не побрезгует перепиской в свободном Телеграме.
Расследование затягивается. Французы в спешке пытаются состряпать вразумительные обвинения, которые не вызовут сомнений, но шансы на это ничтожны. Скорее всего, процесс намеренно будут затягивать и освещать размытой информацией. Уже ходят слухи, что судебное разбирательство может растянуться до 2027 года. Параллельно западная пропаганда пытается посеять противоречивые тезисы – то Дурова хотят отпустить, то уже отпустили, то его можно держать под стражей бесконечно. Такая тактика направлена на то, чтобы максимально запутать общественность и уменьшить её интерес.
Так устроена наша психика: любое затягивание и неразбериха в конечном счёте превращаются в скуку, за которой следить не хочется. Люди теряют моральные силы на внимание, вне зависимости от важности события. Хайп обычно длится несколько дней, в этот период приходится отчитываться о каждом шаге и умело балансировать в медиапространстве.
По этой причине западные СМИ не спешат особо освещать задержание, предпочитая такие события, как инциденты в Курской области. Им это явно невыгодно. Но полностью замалчивать не станут – это может сыграть против них. Вдруг пользователи узнают, что существует соцсеть без цензуры, а контртезисов для её дискредитации нет.
Но слухи уже разнеслись: в той же Франции Телеграм попал в топ самых скачиваемых приложений.
Получается, что Запад изначально проиграл: на фоне послушных соцсетей возник Телеграм, который бросает вызов глобалистам и своей смелостью притягивает даже западных пользователей, давая им глоток свежего воздуха.
Комично наблюдать, как Цукерберг пытается прорваться сквозь инфошум и обвинить тех, кто вынуждал модерировать контент в западных соцсетях. Внезапно он осознал, что Байден и его команда принуждали скрывать расследование о сыне Джо и манипулировать ковидной повесткой.
Многие считают, что Павел уже одержал досрочную победу. Сам факт ареста свидетельствует о том, что ранее не смогли ничего значительного с него поиметь, хотя попыток было множество. Поэтому и решили воспользоваться человеческим фактором и похитить его на "псевдозаконных" условиях. Уже потом можно будет придумать любые обвинения.
Но Дуров прекрасно понимал, что кульминация противостояния неизбежна. Опыт с ВКонтакте научил его всегда иметь запасной план, и Телеграм стал воплощением борьбы против системы. Несомненно, у него есть бэкап-план, о котором мы узнаем в скором времени.
Даже если Дуров расскажет французским властям что-то, что погубит Телеграм, это не изменит тенденцию к децентрализации контроля над соцсетями и свободному распространению информации. Технологии блокчейна дают на это шанс. Общество постепенно просыпается от лжи, которую ему внушали под прикрытием демократии и свободы слова.