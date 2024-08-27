Французские власти задержали Павла Дурова, однако основания для его ареста выглядят надуманными и могут затронуть многих других крупных игроков в сфере соцсетей. Расследование затягивается, и, судя по всему, власти пытаются сформулировать обвинения, которые удовлетворят запросы США, несмотря на внутренние противоречия.

Французские власти чётко осознают, что основания для задержания Дурова настолько надуманны, что по этим нелепым 12 пунктам в клетку можно посадить и Цукерберга, и Маска, и руководство TikTok – словом, всех создателей крупных соцсетей. Но указания Дяди Сэма не обсуждаются, и поэтому выполняются неукоснительно, даже если сам Макрон не побрезгует перепиской в свободном Телеграме.

Расследование затягивается. Французы в спешке пытаются состряпать вразумительные обвинения, которые не вызовут сомнений, но шансы на это ничтожны. Скорее всего, процесс намеренно будут затягивать и освещать размытой информацией. Уже ходят слухи, что судебное разбирательство может растянуться до 2027 года. Параллельно западная пропаганда пытается посеять противоречивые тезисы – то Дурова хотят отпустить, то уже отпустили, то его можно держать под стражей бесконечно. Такая тактика направлена на то, чтобы максимально запутать общественность и уменьшить её интерес.

Так устроена наша психика: любое затягивание и неразбериха в конечном счёте превращаются в скуку, за которой следить не хочется. Люди теряют моральные силы на внимание, вне зависимости от важности события. Хайп обычно длится несколько дней, в этот период приходится отчитываться о каждом шаге и умело балансировать в медиапространстве.

По этой причине западные СМИ не спешат особо освещать задержание, предпочитая такие события, как инциденты в Курской области. Им это явно невыгодно. Но полностью замалчивать не станут – это может сыграть против них. Вдруг пользователи узнают, что существует соцсеть без цензуры, а контртезисов для её дискредитации нет.

Но слухи уже разнеслись: в той же Франции Телеграм попал в топ самых скачиваемых приложений.

Получается, что Запад изначально проиграл: на фоне послушных соцсетей возник Телеграм, который бросает вызов глобалистам и своей смелостью притягивает даже западных пользователей, давая им глоток свежего воздуха.

Комично наблюдать, как Цукерберг пытается прорваться сквозь инфошум и обвинить тех, кто вынуждал модерировать контент в западных соцсетях. Внезапно он осознал, что Байден и его команда принуждали скрывать расследование о сыне Джо и манипулировать ковидной повесткой.

Многие считают, что Павел уже одержал досрочную победу. Сам факт ареста свидетельствует о том, что ранее не смогли ничего значительного с него поиметь, хотя попыток было множество. Поэтому и решили воспользоваться человеческим фактором и похитить его на "псевдозаконных" условиях. Уже потом можно будет придумать любые обвинения.

Но Дуров прекрасно понимал, что кульминация противостояния неизбежна. Опыт с ВКонтакте научил его всегда иметь запасной план, и Телеграм стал воплощением борьбы против системы. Несомненно, у него есть бэкап-план, о котором мы узнаем в скором времени.

Даже если Дуров расскажет французским властям что-то, что погубит Телеграм, это не изменит тенденцию к децентрализации контроля над соцсетями и свободному распространению информации. Технологии блокчейна дают на это шанс. Общество постепенно просыпается от лжи, которую ему внушали под прикрытием демократии и свободы слова.