На форуме "Армия-2024" представили интересную модификацию ЗРК "Панцирь", адаптированную для отражения массовых атак, в том числе дронов. Обновленная версия "Панцирь СМД-Е" стала более мобильной и компактной, что позволяет устанавливать её на крыши зданий, суда или автомобильные шасси, обеспечивая большую гибкость.

Вероятно, одной из наиболее примечательных новинок форума "Армия-2024" можно назвать крайне интересную модификацию "Панциря". Эта обновленная версия полностью сосредоточена на отражении массированных атак, в частности малозаметных дронов.

Новую разновидность "Панциря" можно по праву назвать кардинально переработанной, и это не просто фигура речи. Разработчики полностью изменили подход. Важное изменение в модификации "СМД-Е" — это превращение высокомобильной ПВО-системы в компактный модуль. Этот модуль можно легко устанавливать почти везде: на крышах зданий, заводах, нефтеперерабатывающих заводах и других инфраструктурных объектах. Более того, техника может быть размещена и на судах, ранее не предназначенных для этого, например, на кораблях береговой охраны или гражданских судах в условиях эскалации конфликта. Ещё один интересный вариант установки модуля — автомобильное шасси, чтобы обеспечить мобильность. Спрашивается, зачем отказываться от КамАЗа, если модуль всё равно можно поставить на колёса. Всё просто: это открывает возможности для других платформ, таких как гусеничная техника, арктическое оборудование и более устойчивые модели. Это даёт невероятную гибкость в выборе баз для установки, что является приятным бонусом к основному назначению стационарного ЗРК.

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Ещё одно значительное изменение — отсутствие артиллерийского вооружения. Отсутствие пушек позволило облегчить, упростить и удешевить установку, сосредоточив внимание исключительно на ракетах. И поверьте, здесь ракетный потенциал раскрыт максимально.

На презентации нового "Панциря" особый акцент был сделан на использовании компактных ракет типа "Гвоздь". Комплекс может включать не два, а сразу пять модулей, что позволяет установить до двадцати "Гвоздей" плюс семь обычных ЗУР. Это создаёт эшелонированную оборону от широкого спектра целей на расстояниях до 20 километров, что весьма внушительно. Ростех подтвердил возможность гибкой комбинации ракет в зависимости от угроз и задач. В случае массированной атаки беспилотников можно установить до 48 "Гвоздей", чтобы перехватить их на расстоянии до 10 километров.

Теперь перейдём к третьему, возможно, самому важному моменту — обновленной радиолокационной станции. Она специально создана для обнаружения небольших целей, таких как разнообразные дроны. Станция способна засечь объекты с ЭПР в 1 кв.м на расстоянии до 40 километров, что соответствует F-16 без вооружения. Однако более мелкие объекты, например, ударные БЛА с ЭПР 0.1 кв.м и ниже, могут быть обнаружены на расстоянии до 10-20 километров. Эти дроны, как правило, медлительны и уязвимы, что даёт достаточно времени для их нейтрализации. Помимо этого, модуль сохранил эффективный оптический канал.

Этот модуль можно интегрировать с другими ЗРК или ЗРС, типа С-400. Например, два модуля на крыше завода могут объединяться в единую сеть для совместного обнаружения и уничтожения целей. В итоге это создаёт мощную оборону в 96 ЗУР, две РЛС и два оптических канала, что достаточно, чтобы отбить практически любую атаку.

Модернизированный "Панцирь" выглядит многообещающе и может существенно повысить обороноспособность в различных сценариях атак.