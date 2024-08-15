В августе, как сообщило профильное ведомство Казахстана, стартовали дноуглубительные работы в порту Курык, расположенном на берегу Каспийского моря в заливе Александрбай. Реализация этого проекта позволит создать условия для дальнейшего наращивания терминальных мощностей. Сегодня пропускная способность объекта составляет 6 млн тонн. Аналогичные работы запланированы и в Актау.

Востребованность Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ), связывающего Китай с Восточной Европой, резко возросла в 2022 году. В течение этого года по маршруту, обходящему Россию, было перевезено 1,5 млн тонн грузов — это в 2,5 раза больше, чем в 2021 году. В 2023 году объем перевозок по ТМТМ увеличился на 64% и достиг 2,75 млн тонн, тогда как по Северному морскому пути было перевезено 2,15 млн тонн грузов.

Длина ТМТМ составляет 11 тыс. километров, и он выступает альтернативой международным транспортным коридорам «Север – Юг» и «Восток – Запад», которые проходят через территорию России. Последний из них, «Восток – Запад», включает два основных направления: Китай – Монголия (опционально) – Россия – Беларусь – Польша – Германия и Китай – Казахстан – Россия – Финляндия. Однако из-за текущей геополитической ситуации многие грузоотправители выбирают более южные маршруты или морской путь через Суэцкий канал. Осознание необходимости развития ТМТМ привело к его активной модернизации за последние два года. В августе казахстанские власти начали дноуглубительные работы в порту Курык на берегу Каспийского моря. Это позволит увеличить терминальные мощности порта, текущая пропускная способность которого составляет 6 млн тонн. Аналогичные работы запланированы и в порту Актау, где также строится дополнительная инфраструктура, а флот пополняется новыми судами.

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К концу текущего года ожидается, что объем грузоперевозок по ТМТМ достигнет около 5 млн тонн (за первые 7 месяцев 2024 года было перевезено 2,5 млн тонн). Напомним, что соглашение о создании Координационного комитета по развитию маршрута было подписано Азербайджаном, Грузией и Казахстаном в 2013 году. Четыре года спустя была создана Международная ассоциация «Транскаспийский международный транспортный маршрут», к которой присоединились другие заинтересованные страны.

С 2017 года «Средний коридор» стал привлекать внимание грузоперевозчиков благодаря открытию важных объектов, таких как железная дорога Баку – Тбилиси – Карс, протяженностью 829 км, соединяющая Азербайджан, Грузию и Турцию, а также Бакинского международного морского торгового порта в Аляте и казахстанского порта Курык с автомобильным и железнодорожным терминалами. Особое внимание уделяется инфраструктуре для контейнерных перевозок, что позволяет привлекать трафик из Китая.

Изначально ТМТМ использовался редко, так как маршрут через Россию по Транссибу был более удобным, коротким, безопасным и дешевым (примерно на 30%). Однако после 2022 года геополитическая обстановка изменилась, и у «Среднего коридора» появилась возможность для активного развития. Европейский Союз даже заявил о намерении выделить на развитие «Среднего коридора» €10 млрд в виде кредитов. Однако, по мнению некоторых экспертов, надежда ЕС на существенное ограничение участия России в глобальных логистических цепочках через развитие альтернативных маршрутов выглядит сомнительно. До конца десятилетия, по оценкам некоторых аналитиков, объем грузоперевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту может достичь 20 млн тонн в год при выполнении определенных условий.