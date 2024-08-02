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gotreksson
В России продолжается масштабная реконструкция БАМа — введены новые объекты
Реализация проекта модернизации железных дорог является важнейшей составной частью стратегии развития транспортной инфраструктуры России. Она направлена на создание более эффективной и безопасной системы грузоперевозок в восточных регионах страны, что станет катализатором для экономического роста и привлечения инвестиций.

На востоке России, среди дремучих лесов и в суровых климатических условиях, продолжается реализация одного из самых амбициозных проектов современности — модернизация Восточного полигона железных дорог. В июле 2024 года были завершены новые этапы работы на различных участках Байкало-Амурской магистрали, что стало значительным достижением для всей страны.

На участке между станциями Имангракан и Тас-Юрях, расположенном на линии Тында – Хани, специалисты уложили 20 километров нового железнодорожного пути и построили семь мостов, переработав при этом 135 тысяч кубических метров грунта. В рамках данного проекта был ликвидирован разъезд Медвежий, так как его необходимость отпала.

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Подобные работы также были выполнены в Хабаровском крае на перегоне Дайчи – Хуту, который соединяет Комсомольск-на-Амуре и Советскую Гавань. Здесь появилось 7,2 километра дополнительного пути. Стальная магистраль проходит вдоль множества рек и ручьев, что потребовало обустройства специальных водоотводных кюветов и бермы. Объем земляных работ составил 115 тысяч кубических метров. В начале июля на участке Амган – Туюн между Февральском и Новым Ургалом было открыто движение по второму пути. Специалисты компании «Бамстроймеханизация», входящей в Нацпроектстрой, уложили более 14 километров вторых путей и смонтировали четыре стрелочных перевода.

Из-за того, что железная дорога проходит через районы с суровыми природно-климатическими условиями, включая область вечной мерзлоты, для обеспечения термоизоляции земляного полотна было использовано более 50 тысяч кубических метров охлаждающего камня.

На этом отрезке, пересекаемом несколькими водными преградами, было построено одиннадцать мостов, а суммарный объем земляных работ превысил 400 тысяч кубометров. Также на перегоне обновлены системы электроснабжения, сигнализации и связи.

На Малом БАМе, в перегоне Сети – Федосеев, аналоги мостов были возведены с особым вниманием к окружающей среде. Здесь был построен двухпутный участок длиной 7,7 километра, при этом работы проводились с осторожностью, чтобы сохранить уникальную экосистему региона, включая леса и реку Тында.

В начале месяца произошло переключение на новую цифровую систему управления, и по второму пути начали движение по отрезку Силинка — Комсомольск-на-Амуре-2. Этот участок проходит вблизи жилых районов, поэтому для повышения комфорта местных жителей вдоль стальной магистрали были установлены шумозащитные экраны протяженностью более 1 километра.

В середине июля была завершена двухпутная вставка перед Новым Кузнецовским тоннелем на участке Оунэ – Высокогорная. В будущем этот участок станет полноценным вторым главным путем, который будет вести к тоннелю-дублеру, запланированному на третьем этапе развития Восточного полигона.

На участке Улак – Февральск в июле 2024 года были сданы четыре новых разъезда: 2699 км (перегон Верхнезейск – Апетенок), 2720 км (перегон Апетенок – Ижак), 2747 км (перегон Ижак – Ульяновский Строитель) и 2947 км (перегон Меун – Дрогошевск). В дальнейшем здесь появится сплошной второй путь.

Работы велись в сложных условиях вечной мерзлоты, поэтому для их выполнения также использовалась охлаждающая каменная наброска. В процессе строительства переработали не менее 150 тысяч кубометров грунта, уложили 12,6 километра пути, смонтировали 33 стрелочных перевода и возвели пять мостов. Кроме того, в июле в районе станции Новая Чара (Забайкалье) был введен в эксплуатацию универсальный терминал площадью 8 тысяч квадратных метров, предназначенный для обработки различных грузов, включая тяжелые и негабаритные. На самой станции построили два приемоотправочных пути общей длиной 2,5 километра, что значительно улучшит логистику в этом стратегически важном регионе.

Модернизация Восточного полигона станет не просто улучшением железнодорожного сообщения, но и важной вехой в создании единой транспортной сети, способной поддерживать будущее России — как на уровне внутренних перевозок, так и на международной арене. С каждым новым этапом этого амбициозного проекта открываются новые горизонты для миграции, торговли и взаимодействия между восточными регионами и остальной частью России.

#бам #грузоперевозки #комсомольск-на-амуре #восточный полигон #забайкалье #нацпроектстрой #тында #февральск #новая чара #федосеев
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