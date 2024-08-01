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gotreksson
В России продолжается строительство Тихоокеанской железной дороги - запуск намечен на 2025 год
Компания "Эльга" планирует запустить в эксплуатацию Тихоокеанскую железную дорогу в 2025 году. В четвертом квартале 2024 года компания намерена ввести первый маршрут.

На территории вечной мерзлоты, среди тайги, скал и болот восточной части России, активно возводится крупнейшая в стране частная железная дорога. Этот амбициозный проект нацелен на соединение угольного месторождения Эльга, расположенного в Якутии, с новым портом, который будет построен в районе мыса Манорский на северо-западном побережье Удской губы Охотского моря. Общая стоимость строительства составляет около 150 миллиардов рублей.

Подготовительная работа была начата в 2021 году, и уже к концу следующего года было уложено 80 километров железнодорожного полотна. К осени 2023 года уровень завершенности проекта достиг 50%. К августу 2024 года из запланированных 531 километра было построено уже более 450 километров стальной магистрали. Необходимо отметить, что с учетом всех разъездов и станций общая длина Тихоокеанской железной дороги (ТЖД) составит около 625 километров. В рамках проекта предусмотрено создание 18 железнодорожных разъездов и одной промежуточной станции. В районе порта «Эльга», который будет отвечать самым строгим требованиям в области экологии, будут возведены восемь железнодорожных путей и 5 километров конвейерной линии для транспортировки угля, а также склады для хранения грузов.

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В настоящее время на некоторых участках новой линии уже начинают курсировать грузовые составы. Ожидается, что в 2025 году новый портово-железнодорожный коридор будет полностью сформирован. Мощность морского угольного терминала «Эльга» составит 30 миллионов тонн в год с возможностью увеличения до 50 миллионов тонн.

С начала весны 2024 года здесь начали причаливать баржи. Через два года порт сможет обслуживать суда с максимальной грузоподъемностью до 100 тысяч тонн. Врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин заявил, что в будущем на берегу Охотского моря в этом районе появится новый город.

Создание этой железнодорожной линии позволит значительно сократить время транспортировки угля с Эльгинского месторождения до Тихого океана, а также разгрузить Байкало-Амурскую магистраль, с которой новая линия связана через разъезд «Улак». Ветку до Эльги длиной 360 километров протянули еще в 2012 году, и теперь путь от месторождения до порта «Ванино» составляет почти 2000 километров.

При строительстве Тихоокеанской железной дороги команда строительств столкнулась с рядом сложностей, связанных с климатическими условиями и рельефом региона. Температура воздуха зимой может опускаться до 55 градусов ниже нуля. Однако работы не останавливались даже в самые суровые морозы.

В ходе реализации проекта было построено множество искусственных сооружений, в том числе шесть крупных мостов через водные преграды, большая часть из которых уже завершена. Строительство велось по стандартным технологиям: опоры выполнены из монолитного железобетона, а пролеты, учитывая логистические затруднения, были выпущены типовыми (не длиннее 30 метров), чтобы их можно было легко доставить на площадку.

С учетом сложных условий и сжатых сроков строительства отечественные специалисты проявили высокий уровень профессионализма, реализуя эту масштабную инициативу. Уже в следующем году на всей длине линии, проходящей через живописные пейзажи Дальнего Востока, начнут регулярно курсировать составы, перевозя тысячи тонн основного и сопутствующего груза. Этот проект задумывался еще в советские времена, в середине прошлого века. Тогда рассматривался вариант магистрали, конечным пунктом которой на побережье Тихого океана должен был стать Аян — местность, расположенная примерно в 215 километрах к северо-востоку от мыса Манорский, где планировалось построить большой порт. Однако в те времена проект сочли экономически нецелесообразным и отложили до более благоприятных времен.

#экономика #экспорт #бам #якутия #хабаровский край #тайга #аян #дмитрий демешин #охотское море #эльга
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