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gotreksson
На дне Балтийского моря строят самый длинный в мире погружной тоннель
В Балтийском море реализуется масштабный проект строительства крупнейшего в мире подводного тоннеля, который соединит Данию и Германию, связывая город Редбю с общиной Путгартен. Стоимость проекта составляет около €7,5 миллиардов, и его планируют завершить до конца текущего десятилетия. Тоннель протяженностью 18 километров станет значительным транспортным узлом, сократив время в пути между Копенгагеном и Гамбургом с пяти до двух часов.

Этот грандиозный проект, осуществляемый в акватории Балтийского моря, должен быть завершен инициаторами кампании до конца текущего десятилетия. Его общая стоимость оценивается примерно в €7,5 миллиардов. Речь идет о крупнейшем в мире подводном тоннеле, который соединит Данию с Германией, связывая город Редбю с общиной Путгартен. Открытие этой подводной дороги значительно сократит время в пути между Копенгагеном и Гамбургом с пяти часов до двух. 

Длина будущего сооружения составит 18 километров при ширине до 46,5 метра. Оно будет состоять из 89 отдельных секций: 79 из них будут весить по 73 тысячи тонн, длиной 217 метров и шириной 42 метра при высоте 10 метров. Остальные 10 секций — это специальные элементы длиной 39 метров, на 3,5 метра выше и на 4,5 метра шире. Тоннель будет предназначен как для движения автомобилей (четыре полосы), так и для поездов (двухпутная электрифицированная железная дорога).

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Процесс отливки каждой секции тоннеля будет осуществляться на суше, на острове Лолланн, где, как утверждается в ряде источников, создается крупнейшая строительная площадка в Северной Европе. Затем секции будут погружены на глубину 40 метров в заранее подготовленную траншею шириной около 60 метров. Первый элемент планируется установить в конце текущего года: его отливка уже была завершена в мае 2024 года. В июне король Дании Фредерик X торжественно открыл памятную табличку у входа в первую 217-метровую секцию тоннеля и заложил символическую капсулу.

Официально проект был запущен в январе 2021 года, а подготовительные работы на площадке стартовали летним днем того же года. Хотя часть экологических общественных организаций выразила решительное несогласие с этим строительством, их иски были отклонены судами. В настоящее время на этом участке функционирует паромная переправа, владельцы которой недовольны проектом, так как потеряют свой источник дохода.

Идея соединения Гамбурга и Копенгагена прямой железнодорожной линией обсуждалась еще в XIX веке, однако реальные шаги в этом направлении стали бывать лишь в 1960-х, когда был сооружен Фемарнзундский мост, который связал немецкий остров Фемарн с материковой Германией. С начала 1990-х годов стороны активно обсуждали строительство дороги на датский остров Лоллан. Изначально приоритет был отдан мосту: в 2007 году было подписано соглашение о его строительстве, а работы должны были начаться в 2011 году с планом завершения через семь лет. Однако после глубокого обследования местности от этой идеи решено было отказаться из-за сложных гидрогеологических условий. В результате инженеры предложили альтернативу — проложить тоннель по дну Балтики из погружных секций. Такой подход стал кардинальным решением, которое стало основой текущего масштабного проекта.

#новости #германия #строительство #дания #тоннель #копенгаген #гамбург #лолланн #фемарн #фемарнзундский мост
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