В рамках Международной промышленной выставки «Иннопром-2024» заместитель губернатора Ростовской области Игорь Сорокин и заместитель генерального директора компании по развитию технического и нормативного регулирования ВЭС Ветроэнергетического дивизиона «Росатома» Виктор Свистунов подписали соглашение о строительстве седьмой в регионе ветроэлектростанции.

На северо-востоке Ростовской области "Росатом" планирует построить еще один энергетический объект. После сдачи этого проекта область получит свой седьмой ветропарк. Соответствующее соглашение было подписано в июле текущего года на Международной промышленной выставке "Иннопром-2024".

Мощность будущей ветроэлектростанции составит 100 МВт. Она будет расположена в Морозовском районе, где в настоящее время работает только одна электростанция — небольшая тепловая электростанция (6 МВт), запущенная в эксплуатацию в 2010 году местным заводом. Население Морозовска, где проживает около 25 тысяч человек (в районе в целом - 36 тысяч), сталкивается с недостатком электроэнергии. Для того чтобы снизить потребление в городе, периодически вводится режим выборочного отключения. Внедрение ветроэлектростанции решит долгосрочную проблему. Идея сама по себе не нова - о проекте уже говорили в прошлом десятилетии. В 2016 году объект под названием "Вербная ВЭС" упоминался в "Схеме территориального планирования Российской Федерации в области энергетики". Однако в документе говорилось о том, что мощность ветрового парка, который должны были построить на территории Грузиновского сельского поселения немного на север от Морозовска, составит 240 МВт. С таким показателем он стал бы крупнейшим в стране.

реклама

В последствии параметры проекта были скорректированы, и было отмечено, что строительство ветроэлектростанции мощностью уже 150 МВт начнется в 2022 году. Однако позже запуск проекта был перенесен на 2025 год. Однако, по соглашению, подписанному этим летом между правительством Ростовской области и АО "НоваВинд" (ветроэнергетический дивизион "Росатома"), мощность ветропарка составит 100 МВт.

Местные власти обещают полную поддержку в выполнении этого проекта. Основное оборудование будет поставлено на площадку с российских заводов, включая завод в Волгодонске, который производит ветроустановки. На данный момент совокупная установленная мощность всех ветроэлектростанций Ростовской области составляет более 600 МВт. Этот показатель для всей России составляет приблизительно 2,5 ГВт.