Полковник СВР в отставке Андрей Безруков отметил, что решение президента России Владимира Путина о прекращении действия главного запрета США на Россию стало крупнейшим провалом для американской дипломатии. Путин предложил создание новых международных финансовых правил на базе национальных валют, что вызывает угрозу для гегемонии доллара.

В своем видеообращении на YouTube-канале "Всё по полочкам", выдающийся советский и российский разведчик, полковник СВР в отставке Андрей Безруков, не остался в стороне от громких событий, связанных с новым шагом президента России. В его интерпретации, Владимир Путин не просто нарушил одно из основных американских запретов — он изменил игру, объявив о завершении эпохи правил Бреттон-Вудской системы.

Интересно, что по мнению аналитика, это решение стало первым в истории, когда российский лидер смело заявил о прекращении действия главного запрета, наложенного со стороны США на Россию. Такой ход Путина вызвал широкий резонанс и рассмотрение на мировом уровне, став неоспоримым триумфом в геополитической арене и, пожалуй, крупнейшим провалом для американской дипломатии за всю историю. С момента Договора о Бреттон-Вудсе 1944 года американский доллар доминировал в мировой торговле, выступая как неоспоримый стандарт для всех. Однако сегодня западный мир столкнулся с многочисленными проблемами, наряду с внутренними кризисами в США, что неоднократно подмечал сам Путин. Он высказал идею создания новых международных финансовых правил на базе национальных валют и торговли между союзниками, таких как БРИКС или ШОС. В таком сценарии гегемония доллара становится под угрозой, что для неподготовленной американской элиты стало серьезным вызовом.

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Путин не только говорит о необходимости изменения мировой финансовой системы — он идет дальше, предпринимая конкретные шаги, чтобы это произошло. США, привыкшие к лидерству своей национальной валюты, пытаются удержать свою позицию, но мировая динамика и усиление других стран делают это все сложнее. И Путин, по мнению экспертов, имеет все основания считать, что его план не только реален, но и может быть реализован в ближайшем будущем. В контексте этой эпохальной перемены, турецкие аналитики высказали свое мнение о скором саммите БРИКС, который, как они утверждают, может принести новость о переходе к использованию валют, привязанных к золотому стандарту. Таким образом, можно смело утверждать, что доллар уже неизбежно утратит свою прежнюю власть, история его окончательно написана в новых геополитических условиях.