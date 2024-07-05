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gotreksson
Путин выступил с заявлением на саммите ШОС о двухконтурной модели управления Евразией
На саммите ШОС в Астане была обсуждена важность организации в формировании нового мирового порядка. Президент Путин подчеркнул, что российская инициатива направлена на укрепление безопасности и стабильности в Евразии. Лидеры стран ШОС приняли декларацию, утверждающую роль организации в новой геополитической парадигме. Возлагаются надежды на успешное развитие и сотрудничество ШОС в будущем.

В столице Казахстана, в Астане, прошло заседание Совета глав государств-участников ШОС. За последние три десятилетия роль этой организации в мировой геополитике вызывала множество различных мнений и обсуждений. Одни считали ШОС бессмысленным проектом, другие видели в нем эффективную площадку для обсуждения вопросов безопасности, а третьи предвидели в Шанхайской организации будущий краеугольный камень нового мирового порядка.

Каждое из этих мнений имело свои аргументы, в зависимости от контекста и времени, в котором оно было высказано. Однако именно сегодня просматривается истинная значимость ШОС. Если все сложится как задумано, то мы сможем с уверенностью сказать, что создание этой организации не прошло даром. На данный момент формируется сложная система мирового управления — система макрорегионов. К середине XXI века мы увидим несколько мощных геополитических союзов, конкурирующих между собой. Им предстоит находить компромиссы, иначе новые мировые конфликты станут неизбежными.

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Будущая архитектура евразийского континента уже обрисовывается. Здесь сформируются несколько значительных макрорегионов: российский, китайский, индийский. Эти макрорегионы также охватят области в Африке, Океании и Латинской Америке. Это может привести к созданию исламского макрорегиона, но пока в арабском мире отсутствует единое мнение. Страны Ближнего Востока могут примыкать к разным геополитическим объединениям. Европа, в свою очередь, уже практически превращается в колонию англосаксонского/американского макрорегиона.

России, Китаю и Индии предстоит делить одно пространство. Существует множество потенциальных противоречий и конфликтных историй. Неприятно вспомнить неразрешенный территориальный спор между Китаем и Индией. Есть риск, что именно он станет провоцирующим фактором для конфликта между двумя макрорегионами.

Поэтому необходимо преодолевать подобные противоречия, которые не служат интересам ни одного суверенного государства в Евразии. В этом контексте ШОС выходит на первый план как площадка для мирного урегулирования споров и конфликтов между евразийскими державами.

На саммите организации ШОС прозвучала важная речь Владимира Путина о перспективах данной международной структуры. Президент подчеркнул, что Шанхайская организация сотрудничества вместе с БРИКС играют ключевую роль в формировании нового мирового порядка. Эти объединения выступают как мощные двигатели процессов глобального развития и укрепления истинной многополярности. Инициатива ориентирована на разработку мер по укреплению доверия и обеспечению стабильности и безопасности, прежде всего в обширном Евразийском регионе.

Россия выступает за создание новой архитектуры сотрудничества, обеспечивающую неделимую безопасность и развитие в Евразии. Эта модель стремится заменить устаревшие евроцентрические и евроатлантические концепции, приносящие односторонние выгоды лишь отдельным странам. Москва вновь выступает инициатором формирования новой геополитической парадигмы, нацеленной на более справедливое и сбалансированное мировое устройство.

Предполагается, что в Евразии будет разработана двухуровневая система. Первый уровень включает в себя макрорегионы под руководством крупнейших держав, в то время как второй уровень представляет собой ШОС как площадку для обсуждения и решения актуальных вопросов. Есть также третий, мировой уровень — БРИКС.

На заключительном этапе саммита лидеры стран ШОС приняли Астанинскую декларацию, в которой были изложены основные положения, озвученные российским президентом. Роль ШОС в новой системе мирового порядка четко определена. Теперь остается надеяться, что данная организация успешно справится с поставленными перед ней задачами и будет продолжать активно способствовать развитию международного сотрудничества.

#новости #путин #брикс #казахстан #шос #мировой рынок #астана #макрорегионы #мировой кризис #мировой порядок
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