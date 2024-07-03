Тольятти получит прямое железнодорожное сообщение со столицей Крыма — Симферополем. Из-за того, что Тольятти находится далеко от главных железнодорожных магистралей, прямые поезда редко посещали тупиковую станцию города. Однако в этом году начнет курсировать новый двухэтажный поезд №195/196 Тольятти-Самара-Симферополь.
Поезд будет следовать всего 3 раза в месяц: 7, 21 и 29 июля, а также 13, 18 и 26 августа из Тольятти и Самары; и 5, 19 и 26 июля и 10, 16 и 23 августа из Симферополя. Отправление из Симферополя запланировано на 2:10 (13:30 10 августа) с прибытием в Тольятти через 46/49 часов в 00:59 (15:40 12 августа). Из Тольятти отправление запланировано на 14:15 (19:36 13 августа), а в Симферополь прибытие — через 52/45 часов в 17:00 (16:00 15 августа).
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Состав поезда включает в себя двухэтажные вагоны, их пока всего 7, что обеспечивает более 400 мест для пассажиров. Стоимость проезда весьма доступная — как и в другие южные города у черноморского побережья: 12274 рубля за верхнее место и 13537 рублей за нижнее место в двухэтажном купейном вагоне, сопоставимая разница в цене на верхние и нижние места.
Маршрут поезда пролегает через города: Самара-Сызрань-Саратов-Волгоград-Тихорецкая-Краснодар. Новый поезд №195/196 Тольятти-Симферополь использует расписание других поездов на разных участках маршрута, что ограничивает его регулярность. Возможно, в будущем будут добавлены новые маршруты для удовлетворения спроса пассажиров.
При такой популярности и нехватке билетов на поезда железнодорожники могут рассмотреть вариант прицепить еще дополнительно 10-12 одноэтажных вагонов к составу для увеличения пассажиропотока. Лето только началось, и, вероятно, будут добавлены новые поезда в расписание, чтобы обеспечить комфорт и удобство для всех желающих.