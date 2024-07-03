Назначен дополнительный поезд в столицу Крыма из Тольятти. Об этом сообщает железнодорожный перевозчик "Гран Сервис Экспресс" (ГСЭ). Перевозчик уточняет, что из Симферополя поезд будет отправляться 5, 19, 26 июля, 10, 16, 23 августа. Из Тольятти – 7, 21, 29 июля, 13, 18, 26 августа.

Тольятти получит прямое железнодорожное сообщение со столицей Крыма — Симферополем. Из-за того, что Тольятти находится далеко от главных железнодорожных магистралей, прямые поезда редко посещали тупиковую станцию города. Однако в этом году начнет курсировать новый двухэтажный поезд №195/196 Тольятти-Самара-Симферополь.

Поезд будет следовать всего 3 раза в месяц: 7, 21 и 29 июля, а также 13, 18 и 26 августа из Тольятти и Самары; и 5, 19 и 26 июля и 10, 16 и 23 августа из Симферополя. Отправление из Симферополя запланировано на 2:10 (13:30 10 августа) с прибытием в Тольятти через 46/49 часов в 00:59 (15:40 12 августа). Из Тольятти отправление запланировано на 14:15 (19:36 13 августа), а в Симферополь прибытие — через 52/45 часов в 17:00 (16:00 15 августа).

реклама

Состав поезда включает в себя двухэтажные вагоны, их пока всего 7, что обеспечивает более 400 мест для пассажиров. Стоимость проезда весьма доступная — как и в другие южные города у черноморского побережья: 12274 рубля за верхнее место и 13537 рублей за нижнее место в двухэтажном купейном вагоне, сопоставимая разница в цене на верхние и нижние места.

Маршрут поезда пролегает через города: Самара-Сызрань-Саратов-Волгоград-Тихорецкая-Краснодар. Новый поезд №195/196 Тольятти-Симферополь использует расписание других поездов на разных участках маршрута, что ограничивает его регулярность. Возможно, в будущем будут добавлены новые маршруты для удовлетворения спроса пассажиров.

При такой популярности и нехватке билетов на поезда железнодорожники могут рассмотреть вариант прицепить еще дополнительно 10-12 одноэтажных вагонов к составу для увеличения пассажиропотока. Лето только началось, и, вероятно, будут добавлены новые поезда в расписание, чтобы обеспечить комфорт и удобство для всех желающих.