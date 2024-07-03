В настоящее время остается завершить только небольшой участок этой дороги, на котором продолжаются работы. Один из ключевых объектов — мост через Матырское водохранилище, работы по которому уже почти завершены.

В течение текущего года в России планируется завершить строительство нового дорожного объекта, который призван улучшить транспортные связи между регионами и разгрузить областную столицу от больших грузовиков.

Строительства кольцевой автодороги вокруг Липецка зародилась еще в 1960-х годах, однако изначальная задача не предполагала создание полного кольца. С течением времени участки дороги вводились в эксплуатацию постепенно (первый участок в 1974 году), а в 2005 году было принято решение о строительстве полноценной окружной магистрали протяженностью около 85 км. В 2020 году началось строительство второго этапа Восточного обхода (протяженностью около 12 км). На данный момент остается завершить только небольшой участок в 4,2 км, работы по которому начались в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" в прошлом году. Планируется открыть движение по этому участку в декабре 2024 года. Это завершит строительство Липецкой кольцевой автодороги и сделает ее полностью доступной для использования.

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Один из ключевых объектов последнего этапа строительства — мост через Матырское водохранилище в районе Казинки. Основная часть работ по возведению этого моста уже завершена к 1 июля текущего года, осталось только завершить укладку асфальта, установить ограждения и дорожные пути. На данный момент продолжаются работы по гидроизоляции монолитной плиты.

Мост через водоем имеет длину 365 м и состоит из двух частей. Первая часть, находящаяся на мелководье, была построена в прошлом году, а вторая часть завершится в ближайшие месяцы. При строительстве моста пришлось устроить временный мост из-за глубины реки (до 15 м) для возведения опор. Участок дороги от водохранилища до развязки с Грязинским шоссе в настоящее время готов примерно наполовину. Здесь проводились крупные земляные работы — выемка до 3 м природного тиксотропного грунта и транспортировка сотен тысяч тонн песка и щебня. Планируется уложить три слоя асфальтобетона поверх этого фундамента.

Создание полноценной транспортной кольцевой дороги вокруг города Липецка позволит снизить нагрузку на автодороги Липецк - Усмань и Липецк - Грязи, а также на дорожную дамбу Матырского водохранилища. Кроме того, Липецкая кольцевая автодорога улучшит логистику грузоперевозок для Особой экономической зоны "Липецк", считающейся одной из лучших в стране. Также благодаря новой дороге будет удобнее выезжать на федеральные автотрассы М-4 "Дон" и Р-22 "Каспий".