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gotreksson
ЦБ ужесточает выдачу кредитов – консенсус-прогноз на повышение ключевой ставки до 18%
Банк России с 1 июля 2024 года повышает надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам и впервые устанавливает надбавки по автокредитам. Мера направлена на ограничение долговой нагрузки граждан, накопление макропруденциального запаса капитала и повышение устойчивости банков в случае роста потерь по потребительским кредитам.

Почти год назад начался цикл повышения ключевой ставки, который в декабре достиг рекордного уровня в 16%. Ожидается, что в июле Центробанк может продолжить увеличение ключевой ставки, причем консенсус-прогноз составляет 18%.

Однако подобные меры не приносят никакой пользы. Ни одной из поставленных перед собой целей Центробанк не смог достичь. Ни замедлить инфляцию, ни "охладить" экономику, ни снизить темпы роста кредитования. Изначально было понятно, что это невозможно, как собственно многие эксперты говорили еще в прошлом году. Мы живем в новой реальности, где прежние подходы не работают. Повышая ключевую ставку, Банк России пытался замедлить темпы роста кредитования. Однако этот механизм является крайне вредным для экономики. Важно различать виды кредитования: потребительское, корпоративное, оборотное, инвестиционное и другие. Некоторые из них действительно требуют контроля, в то время как другие наоборот нужно стимулировать.

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Набиуллина и ее команда регулярно отмечают разрыв между спросом и предложением. Однако они не предпринимают достаточных мер для стимулирования инвестиций, способных расширить производство товаров и услуг. Наоборот, их действия часто ударяют по инвестициям.

Темпы роста потребительского кредитования и ипотеки действительно высоки и требуют регулирования. Однако управлять этим исключительно через повышение ключевой ставки не является оптимальным решением. Важную роль играют льготные программы, многие из которых уже отменены.

Хотя доходы граждан в номинальном выражении растут, их потребности также растут. Логично, что многие берут кредиты для удовлетворения базовых потребностей. Однако Набиуллина попадает в цугцванг: с ростом кредитования растут и депозиты, связанные с высокой ставкой. Чрезмерное кредитование может в итоге привести к увеличению потребления.

Введение новых мер, таких как повышение надбавок по риску, является реальным шагом к регулированию рынка. Однако вопрос остается: почему они были приняты только сейчас, когда существуют более эффективные инструменты.

Скорее всего, уменьшение роста потребительского кредитования подтвердит эффективность новых мер.

#новости #инвестиции #инфляция #набиуллина #ключевая ставка #центробанк россии #депозиты #кредитование #ключеваяставка #льготныепрограммы
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