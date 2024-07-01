В США прошли дебаты кандидатов в президенты Дональда Трампа и Джо Байдена. Политики обменялись колкими репликами и прошлись по итогам президентства друг друга. Перед дебатами главным вопросом было состояние президента Байдена. Ответ получился таким, что шансы нынешнего хозяина Белого дома избраться на второй срок заметно снизились.

Избирательная кампания в США находится на решающем этапе — дебаты между Дональдом Трампом и Джо Байденом прошли. И, неожиданно для многих, с явным преимуществом победу одержал Трамп. Байден не только выглядел неубедительно, но и вновь привлек внимание своим, мягко говоря, странным поведением.

Понятно, что в случае выбора между Трампом и Байденом, вероятнее всего победит первый. Поэтому среди демократов сейчас возникла мысль выдвинуть другого кандидата на пост президента. В списке возможных альтернатив — имена Камалы Харрис, Мишель Обамы, Гэвина Ньюсома и многих других. А есть даже теоретическая возможность того, что Демократическая партия выберет Никки Хейли, бывшую участницу праймериз республиканцев, чтобы сыграть на иных фронтах. Однако Хейли связана не только с партийными структурами, но и с высшими уровнями власти. Так или иначе, у демократов действительно сложная ситуация. Это происходит потому, что Байден стал компромиссным кандидатом между глобалистами и "акционерами", и найти кого-то лучше им не удалось.

реклама

Еще в феврале 2024 года Владимир Путин заявил, что Байден — лучший вариант для России. Новое руководство США может не только остановить геополитический спад, но и создать свой макрорегион, который станет лидером в мире.

Однако не стоит думать, что Трамп пойдет на уступки России. Конечно, он может предложить определенные "мирные" инициативы, но только те, которые выгодны США, не России. Например, заморозка конфликта с сохранением государственности Украины. Может быть, он даже попытается смягчить санкции. Но ни один министр не сделал столько для развития нашей экономики, сколько западные санкции. И Трамп, вероятно, сразу поймет, что Россия не примет такие условия.

После отказа от "мира" администрация США может переходить к дальнейшей эскалации, увеличивая поставки оружия киевскому режиму и направляя туда своих "советников". Это уже официально.

Трамп хорошо понимает, что Соединенным Штатам необходимо строить свой макрорегион, где Европа будет играть роль зависимого от метрополии по отношению к колониальному центру. Механизм такой политики уже опробован в конфликте на границах ЕС, стимулирующей европейское сообщество и делающей его более зависимым от США. Ярким примером такого подхода является экспорт дорогого американского СПГ в ЕС, который заменяет российский газ.

С одной стороны, Трамп непредсказуемый политик, с которым сложно устанавливать отношения не только внешним, но и внутренним игрокам, включая "акционеров", заинтересованных в строительстве макрорегиона. С другой стороны, в отличие от первого срока, Трамп стал более опытным политиком, более глубоко понимающим верхние политические игры. И команда у него теперь более сформирована.

Для России худшим сценарием было бы не только приход Трампа вместо Байдена, но и формирование альянса между Трампом и "акционерами". Соединение традиционных промышленников с инвестиционными фондами, хоть и временное, создаст хорошие возможности для быстрого формирования американского (англоговорящего) макрорегиона. И это невыгодно никому, кроме самих американцев.