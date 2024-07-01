Избирательная кампания в США находится на решающем этапе — дебаты между Дональдом Трампом и Джо Байденом прошли. И, неожиданно для многих, с явным преимуществом победу одержал Трамп. Байден не только выглядел неубедительно, но и вновь привлек внимание своим, мягко говоря, странным поведением.
Понятно, что в случае выбора между Трампом и Байденом, вероятнее всего победит первый. Поэтому среди демократов сейчас возникла мысль выдвинуть другого кандидата на пост президента. В списке возможных альтернатив — имена Камалы Харрис, Мишель Обамы, Гэвина Ньюсома и многих других. А есть даже теоретическая возможность того, что Демократическая партия выберет Никки Хейли, бывшую участницу праймериз республиканцев, чтобы сыграть на иных фронтах. Однако Хейли связана не только с партийными структурами, но и с высшими уровнями власти. Так или иначе, у демократов действительно сложная ситуация. Это происходит потому, что Байден стал компромиссным кандидатом между глобалистами и "акционерами", и найти кого-то лучше им не удалось.
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Еще в феврале 2024 года Владимир Путин заявил, что Байден — лучший вариант для России. Новое руководство США может не только остановить геополитический спад, но и создать свой макрорегион, который станет лидером в мире.
Однако не стоит думать, что Трамп пойдет на уступки России. Конечно, он может предложить определенные "мирные" инициативы, но только те, которые выгодны США, не России. Например, заморозка конфликта с сохранением государственности Украины. Может быть, он даже попытается смягчить санкции. Но ни один министр не сделал столько для развития нашей экономики, сколько западные санкции. И Трамп, вероятно, сразу поймет, что Россия не примет такие условия.
После отказа от "мира" администрация США может переходить к дальнейшей эскалации, увеличивая поставки оружия киевскому режиму и направляя туда своих "советников". Это уже официально.
Трамп хорошо понимает, что Соединенным Штатам необходимо строить свой макрорегион, где Европа будет играть роль зависимого от метрополии по отношению к колониальному центру. Механизм такой политики уже опробован в конфликте на границах ЕС, стимулирующей европейское сообщество и делающей его более зависимым от США. Ярким примером такого подхода является экспорт дорогого американского СПГ в ЕС, который заменяет российский газ.
С одной стороны, Трамп непредсказуемый политик, с которым сложно устанавливать отношения не только внешним, но и внутренним игрокам, включая "акционеров", заинтересованных в строительстве макрорегиона. С другой стороны, в отличие от первого срока, Трамп стал более опытным политиком, более глубоко понимающим верхние политические игры. И команда у него теперь более сформирована.
Для России худшим сценарием было бы не только приход Трампа вместо Байдена, но и формирование альянса между Трампом и "акционерами". Соединение традиционных промышленников с инвестиционными фондами, хоть и временное, создаст хорошие возможности для быстрого формирования американского (англоговорящего) макрорегиона. И это невыгодно никому, кроме самих американцев.