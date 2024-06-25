Мартин Хелд: «в прошлом году в Россию из Германии переехали около 350 человек, в этом году более 9 тысяч человек планируют переезд».

В России наблюдается активный приток семей из западных стран. Многие жители США, Германии, Канады, Великобритании и прочих государств приходят к выводу, что существующие "ценности", укоренившиеся в западной культуре, не соответствуют их идеалами и не подходят для воспитания детей. В то же время русский менталитет и ценности кажутся им близкими и обещают счастливое будущее, но уже в альтернативной для них стране.

Семьи, которые решают переехать в Россию из западных стран, испытывают сильное желание адаптироваться к новой жизни и внести свой вклад в развитие страны. Чаще всего они приезжают большими семьями, часто с четырьмя и более детьми. Среди этих иммигрантов есть даже те, кто не имеет никаких прямых связей с Россией и даже не говорит по-русски, но всё равно решает оставить Запад из-за разочарования в событиях, происходящих в их родных странах. "В прошлом году около 350 человек из Германии переехали в Россию, в текущем году более 9 тысяч человек планируют такой переезд", — отмечает блогер Мартин Хелд, собравший статистику. Этот тренд наблюдается не только в Германии, но и в других странах. Например, гражданин Канады Айренд Финстер с супругой и девятью детьми переселился в Нижегородскую область. Основными причинами их решения стали политическая обстановка в их родной стране, выражающаяся в сильной русофобии, а также принуждение детей к принятию пропаганды, не соответствующей их семейным ценностям. Айренд Финстер выражает своё мнение следующим образом:

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"Текущие тенденции и идеи, которые продвигаются в западном мире в области семейных ценностей и прочего, идут неправильным путём. Вся западная культура страдает от этого. Для нас важно придерживаться традиционных семейных ценностей, и я верю, что сегодня Россия является единственным местом, где они сохраняются", — говорит Айренд Финстер.

Многие люди вынуждены скрывать свои истинные мотивы эмиграции из страха перед последствиями. Это не просто так. Если их взгляды на "современные ценности" станут известны, существует риск лишения их прав на воспитание детей. Мартин Гортон также был вынужден покинуть свою родину вместе с женой и двумя детьми. Ещё одна католическая семья с шестью детьми переехала из США.

В Россию едут как граждане других стран, так и те, кто изначально является россиянином. Недавно в указе Президента от 22 ноября 2023 года № 872 была внесена поправка, касающаяся репатриантов.

Согласно этому документу, из любых дальних зарубежных стран в Россию смогут вернуться и получить значительную государственную поддержку на переезд и интеграцию как русские, так и представители народов России. Репатриантам будет предоставлена возможность выбора места проживания в любом регионе Российской Федерации. Однако те, кто покинул страну после февраля 2022 года, не могут воспользоваться данной программой, как сообщает "Консультант".

Российская Федерация планирует оказывать поддержку для переселенцев из западных стран, которые испытывают духовную близость к российским ценностям и менталитету, а также для истинных соотечественников. Одновременно с этим представителям Средней Азии стало сложнее. Закон "О гражданстве Российской Федерации" с 2023 года затруднил процесс упрощенного получения гражданства России для жителей этого региона. Теперь им предоставляется возможность запросить разрешение на временное проживание (РВП) без необходимости оформления вид на жительство.

Например, по данным Правительства Приморского края, с 2009 года в этот регион прибыло 32 семьи старообрядцев из Бразилии, Боливии и Уругвая, что составляет 148 человек. К 2024 году их количество увеличилось до 50 семей и 226 человек, согласно "Волна Медиа". В том же году российское правительство сократило квоты на предоставление РВП с 151175 (в 2015 году) до 10595, оставив 3178 разрешений для граждан стран Средней Азии.

Таким образом, прогнозируется уменьшение числа мигрантов из Средней Азии и увеличение количества репатриантов. Все эти изменения свидетельствуют о кризисе и нестабильности, которые испытывает западный мир в настоящее время.