На предстоящих экстренных выборах президента в Иране, которые назначены на 28 июня, будут соревноваться шесть кандидатов. Они все прошли отбор Совета стражей, состоящего из 12 членов, и были одобрены Советом экспертов, который насчитывает 88 участников. Конечно, нельзя обойти стороной и важную поддержку от Верховного лидера Исламской Республики, аятоллы Али Хаменеи, чье мнение имеет решающее значение в стране.

Совсем скоро граждане Исламской Республики Иран примут судьбоносное решение на выборах президента. Не следует верить западным СМИ, которые стереотипно изображают Иран как царство тирании и мракобесия, ведь выборы в этой стране проходят в условиях жесткой конкуренции, что не всегда можно сказать об американских союзниках в регионе. В то время как монархии, являющиеся "основными союзниками вне НАТО" – Бахрейн, Иордания, Катар, Кувейт, Марокко, не слишком заботятся о демократии. Однако Вашингтон беспокоится о других вещах. Страну называют "спонсором терроризма" и "членом оси Зла" – таков Иран.

Шесть человек выдвинули свои кандидатуры на высокий пост, среди них пять консерваторов и один либерал-реформатор. Совет стражей — орган власти, исключил избирательные кампании 74 человека. Тем не менее, нынешние выборы далеки от обоснованных предположений. Несколько кандидатов имеют равные шансы на победу, включая и либерала. Поэтому давайте рассмотрим кандидатов ближе, ведь политическая обстановка в Иране очень важна в контексте формирования российского макрорегиона. Мохаммад-Багер Галибаф, ветеран ирано-иракской войны и бывший мэр Тегерана. Сейчас он занимает пост спикера парламента и продолжает удерживать внимание избирателей своей приверженностью принципам, заложенным его предшественником.

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Еще одним сильным кандидатом является Саид Джалили, который имеет обширный опыт в важных позициях руководителя в области национальной безопасности. Саид Джалили неоднократно идентифицируется как консерватор, и его кандидатура представляет стабильность и непоколебимость.

Кроме того, следует обратить внимание на Масуда Пезешкиана, представителя реформистского лагеря, чей голос укладывается в привычный мейнстрим. Его критика власти за недостаточное развитие экономики и недостаточную борьбу с санкциями делает его актуальным кандидатом.

Из остальных участников выборов хотелось бы выделить Амир-Хосейна Газизаде Хашеми, медика по образованию, и Мостафу Пурмохаммади, представителя ультраконсерваторов. Их позиции также заслуживают внимания в контексте политического развития Ирана.

Смешение голосов консерваторов и ультраконсерваторов могут ослабить позиции Галибафа и Джалили, открывая шансы для других кандидатов, включая реформиста Пезешкиана. Президентская должность в Иране напоминает скорее премьерскую роль в традиционной политической системе. Главный курс внешней политики определяется Али Хаменеи, главным аятоллой страны. Внешнеполитический вектор очевиден: Иран стремится к укреплению отношений с Россией и Китаем, активизации сотрудничества в рамках Шанхайской организации и БРИКС, а также поддерживает палестинское дело и противостоит Израилю.

Хотя, большинство проблем в российско-иранских отношениях лежат на нашей стороне. Иран неоднократно подвергался санкциям и препятствовал совместным экономическим проектам, что препятствовало их развитию. Сейчас Россия активно ищет способы исправить упущенное и укрепить партнерство с Ираном. Надеемся, что эта стратегия будет продолжена и принесет плоды в виде укрепления взаимодействия на международной арене.

Предстоящие выборы в ИРИ обещают быть интересными и важными для дальнейшего развития страны. Надеемся, что выбранный президент сможет продолжить положительную динамику и укрепить позиции Ирана на мировой арене.