Пресс-служба Росавтодора: движение по новому мостовому переходу, призванному в два раза увеличить пропускную способность федеральной трассы М-7 «Волга», откроют в конце ноября 2024 года.

В ноябре 2024 года откроется новый мостовой переход, который призван увеличить пропускную способность федеральной трассы М-7 «Волга» вдвое. Эту новость обнародовала пресс-служба Росавтодора, подчеркнув, что к началу лета текущего года строительство этого проекта было завершено на 70% - все 65 опор (включая шесть русловых) были возведены, а перекрытие было смонтировано. Данный мост возводится в Ядринском районе Чувашии.

По новой двухполосной дороге через реку Сура транспортные средства смогут легко пересечь водное препятствие, двигаясь в направлении столицы республики. Автомобили, направляющиеся в противоположном направлении от Чебоксар, будут продолжать пересекать реку через уже существующий мост, который был сдан в 2020 году. Сам мост был построен еще в 2012 году, однако самая дорога к нему с правого берега появилась только спустя восемь лет. Протяженность нового перехода с двумя эстакадами и мостом составит 2,4 км (длина русловой части моста - 450 м, на 21 м длиннее, чем у старой конструкции). Стоимость проекта, выполненного средствами федерального бюджета, составляет 14 млрд рублей. В рамках проекта также планируется строительство очистных сооружений на обоих берегах, установка шумозащитных экранов, оборудование пешеходной зоны. Также объект будет оснащен отечественной автоматической системой борьбы с обледенением.

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Этот новый объект, строящийся в настоящее время, заменит старый Ядринский мост, который находится приблизительно в 200 метрах ниже течения. Он был введен в эксплуатацию в 1962 году (до этого места использовался деревянный мост с 1943 года). Несколько лет назад, после очередного обследования, в конструкции были обнаружены серьезные дефекты, которые, по отчету, могли привести к разрушению опор моста. Поэтому решили демонтировать старый мост.

Итоговый демонтаж его структуры произойдет на завершающем этапе работы по проекту. Некоторые выступают за сохранение моста в качестве инженерного памятника советской эпохи. Документы того времени подчеркивают, что этот мост может послужить образцом для строительства других аналогичных мостов.

Федеральная трасса М-7 «Волга» тянется от Москвы в сторону Татарстана, проходя через территории Московской, Владимирской и Нижегородской областей, а также Чувашии. Строительство нового моста происходит на 582-м километре этой дороги. Участок между Казанью и Дюртюлами, ранее входивший в состав М-7, стал частью строящейся скоростной автомагистрали М-12 «Восток» Москва — Казань — Екатеринбург — Тюмень. Теперь общая протяженность трассы «Волга», достигающей теперь только Казани, составляет около 850 км.