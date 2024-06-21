Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
gotreksson
Новый мост через реку Суру, который заменит Ядринский мост в Чувашии, готов на 70%
Пресс-служба Росавтодора: движение по новому мостовому переходу, призванному в два раза увеличить пропускную способность федеральной трассы М-7 «Волга», откроют в конце ноября 2024 года.

В ноябре 2024 года откроется новый мостовой переход, который призван увеличить пропускную способность федеральной трассы М-7 «Волга» вдвое. Эту новость обнародовала пресс-служба Росавтодора, подчеркнув, что к началу лета текущего года строительство этого проекта было завершено на 70% - все 65 опор (включая шесть русловых) были возведены, а перекрытие было смонтировано. Данный мост возводится в Ядринском районе Чувашии.

По новой двухполосной дороге через реку Сура транспортные средства смогут легко пересечь водное препятствие, двигаясь в направлении столицы республики. Автомобили, направляющиеся в противоположном направлении от Чебоксар, будут продолжать пересекать реку через уже существующий мост, который был сдан в 2020 году. Сам мост был построен еще в 2012 году, однако самая дорога к нему с правого берега появилась только спустя восемь лет. Протяженность нового перехода с двумя эстакадами и мостом составит 2,4 км (длина русловой части моста - 450 м, на 21 м длиннее, чем у старой конструкции). Стоимость проекта, выполненного средствами федерального бюджета, составляет 14 млрд рублей. В рамках проекта также планируется строительство очистных сооружений на обоих берегах, установка шумозащитных экранов, оборудование пешеходной зоны. Также объект будет оснащен отечественной автоматической системой борьбы с обледенением.

реклама

Этот новый объект, строящийся в настоящее время, заменит старый Ядринский мост, который находится приблизительно в 200 метрах ниже течения. Он был введен в эксплуатацию в 1962 году (до этого места использовался деревянный мост с 1943 года). Несколько лет назад, после очередного обследования, в конструкции были обнаружены серьезные дефекты, которые, по отчету, могли привести к разрушению опор моста. Поэтому решили демонтировать старый мост.

Итоговый демонтаж его структуры произойдет на завершающем этапе работы по проекту. Некоторые выступают за сохранение моста в качестве инженерного памятника советской эпохи. Документы того времени подчеркивают, что этот мост может послужить образцом для строительства других аналогичных мостов.

Федеральная трасса М-7 «Волга» тянется от Москвы в сторону Татарстана, проходя через территории Московской, Владимирской и Нижегородской областей, а также Чувашии. Строительство нового моста происходит на 582-м километре этой дороги. Участок между Казанью и Дюртюлами, ранее входивший в состав М-7, стал частью строящейся скоростной автомагистрали М-12 «Восток» Москва — Казань — Екатеринбург — Тюмень. Теперь общая протяженность трассы «Волга», достигающей теперь только Казани, составляет около 850 км.

#новости #дороги #татарстан #чувашия #м-12 «восток» #м-7 «волга» #сура #чебоксары #чувашская республика #ядринский мост
+
Написать комментарий (0)
ВКС России впервые применили планирующую бомбу ФАБ-3000 по позициям ВСУ
Польский МиГ-29 сорвал крыши с домов во время перехода на сверхзвук
FT: США приостановят все заказы на комплексы Patriot ради поставок Украине
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Украинский дрон заснял полёт "Ланцета", отправленного на уничтожение техники ВСУ
6
Обновление до iOS 18 увеличило производительность в новых iPhone
+
На Алтае построят новый город, который в двое увеличит население региона
1
Ракета Р-500 разрушила Гороховатский мост, по которому осуществлялась логистическая поддержка ВСУ
1
Офицер армии США: передача Украине истребителей F-16 является блефом
1
С помощью ИИ обнаружен новый постоянный магнит
1
One UI 7 еще долго не появится, а пока One UI 6.1.1 добавит ИИ и немного оживит S Pen
+
Китайский посадочный модуль на Луне был сфотографирован зондом НАСА
4
Android 15 будет удалять данные лицевой разблокировки и отпечатка пальцев в случае проблем
3
«КАМАЗ» совместно с Segezha Group займётся поставкой и развитием техники для лесозаготовки
1
В Забайкайле рекордными темпами строят новый горно-обогатительный комбинат на 2400 рабочих мест
+
Часы Galaxy Watch 7 прошли сертификацию Indonesia Telecon с возможностью подключения LTE и Wi-Fi
+
Компания Iko представила гибкую и сверхлегкую солнечную панель
+
Китайская компания Zeekr объявила о запрете продаж своих электрокаров в РФ
+
ЗРПК "Панцирь" получил новую мини-ракету, боекомплект с которой стал в 4 раза вместительней
+
Центр морских операций ВМФ Великобритании сообщил о затоплении судна Tutor в Красном море
+
В Китае разрабатывают реалистичных кукол для взрослых с искусственным интеллектом
3
Россияне считают комфортным платить за мобильную связь и интернет не более 400 рублей в месяц
5
Intel не осилила выпуск процессоров Core Ultra 7 и Core Ultra 9 и передаст их производство TSMC
1
США добиваются от союзников блокировки поставок в Китай оборудования для производства микросхем
+

Популярные статьи

Массовый бан аккаунтов Xbox (18 июня 2024)
43
Какой игровой компьютер я собрал бы себе в июне 2024 года, и почему видеокарта в нем будет от AMD
229
"Bright Memory Infinite" - хотели сделать все сразу (краткий обзор игры)
3
Индия готова вернуться в программу Су-57, чтобы создать флотилию, способную противостоять ВВС Китая
7
Asus ROG Strix против эталонной GeForce RTX 4080 SUPER – почему переплата за бренд бессмысленна
20
Мое мнение о The Last of Us Part 2 Remastered
1
Как я чинил три мыши Logitech летом 2024 года и почему любовь к чистоте может принести много вреда
99
Собираю универсальный переходник для компьютерного блока питания
163
Экспериментальный проект ChiArdumeg: Неопределённое начало
63
Филиппинская ракетная база BrahMos "бросает перчатку" флоту НОАК в Южно-Китайском море
1

Сейчас обсуждают

b0n3z
05:08
да где они там поголовнобракованные? дичь какая-то. просто нех наябывать, зен3 медленнее рапторов но дешевле
AMD использует слабую Radeon RX 6600, чтобы уравнять на слайдах Zen 3 и Raptor Lake
glavhyilo
04:55
а что там слышно у пиндосов про нло-истории.
НАСА официально одобрило миссию по выводу первой искусственной звезды на орбиту Земли
Kaabar
04:54
Так бабки от партнеров уже в кармане, а тут надо успеть бюджет попилить пока горячо
FT: США приостановят все заказы на комплексы Patriot ради поставок Украине
Такой то
04:53
свинка переживает за газпром?
Индия готова вернуться в программу Су-57, чтобы создать флотилию, способную противостоять ВВС Китая
Евгений Шрайнер
04:33
Тем временем газпром ставший убыточный, на фоне крайне выгодно го сотрудничества с Китаем
Индия готова вернуться в программу Су-57, чтобы создать флотилию, способную противостоять ВВС Китая
Mr. Night
03:51
Давно уже пора начать поставлять оружие Корейской Народно-Демокоатической Республике. Англосаксонские выродки поставляют оружие абсолютно не легитимной Южной Корее, так почему законному правительству ...
Путин не исключил, что Россия будет поставлять оружие Северной Корее
Максим Исаев
03:27
Чтобы играть во ЧТО!?
32 ГБ RAM стали необходимым минимумом для современных игр
Влад Царь
03:26
по этой же логике r9 7900x3d опережает 13600кф в стоке на 10% а ведь 13600кф можно разогнать с 5,1 на 5,6 и вот разрыв уже 4-5% а вообще сейчас амд реально топчик - пофиксили выгорание сокетов и дела ...
Ryzen 7 7800X3D остается самым быстрым игровым процессором, опережая Core i9-14900K на 3,6%
Асмо
03:02
Что? Это даже меньше получается процент, чем у игр из этой же статьи. Половозрелым как раз на это плевать, в этом посыл.
Игры и видео пользуются не самым большим спросом среди владельцев iPhone
Илья Коваленко
02:26
Фигасе
Опубликовано видео испытаний российского дрона "Вятка", оснащенного АК-74
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем