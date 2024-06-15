Новый мост через Обь будет ключевым элементом в развитии инфраструктуры Сургута и всего региона, обеспечивая более эффективный транспортный поток и содействуя развитию экономики и транспортной логистики.

Строительство этого моста затягивалось на протяжении нескольких лет. Но действующий переход, запущенный в эксплуатацию еще в 2000 году, перестал справляться с возрастающей нагрузкой — на сегодня через Обь в районе Сургута проезжает около 15 тысяч транспортных средств ежедневно, что в три раза превышает предполагаемую нагрузку.





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О начале работ сообщали раз за разом, однако из-за высокой стоимости проекта сроки постоянно сдвигались. Работы начались в 2022 году — Управление автодорог Ханты-Мансийского автономного округа Югры заключило в мае контракт стоимостью 61 миллиард рублей с АО "Мостострой-11. Согласно контракту, движение по новой дороге должно быть открыто к 2026 году. Однако строительство этого важного инфраструктурного объекта ведется опережая график, что позволит завершить его на год раньше запланированного срока - к осени 2025 года.

На данный момент переход готов наполовину — установлены опоры моста и проводится монтаж строительных элементов. Всего рабочим предстоит использовать более 53 тысяч кубических метров монолитного бетона и установить 24 тысяч тонн металлоконструкций. Кроме основного строения протяженностью 1,8 км, в состав перехода войдут четыре моста (320 м), включая переходы через протоки Сухой Аган и Полой, а также три путепровода (250 м) и две развязки.

Этот переход станет частью новой 44-километровой четырехполосной автомагистрали, которая будет проходить в стороне от города и поможет перераспределить транспортные потоки. К концу текущего года около 30% будущей трассы будут заасфальтированы. В настоящее время проводятся работы по укреплению откосов земляного полотна.





Этот переход является единственным путем для колесного транспорта, соединяющим север Западной Сибири и Тюменскую область. Объездная дорога станет частью транспортного коридора Тюмень — Сургут — Новый Уренгой — Надым — Салехард. Строительство моста необходимо для обеспечения нужной пропускной способности и предотвращения транспортных заторов, а также развития автомобильных маршрутов в этом регионе. Новый мост позволит перенаправить транзитный трафик, избегая проезда через Сургут.