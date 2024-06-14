На бывшего министра обороны Словакии Ярослава Надя подадут заявление из-за передачи истребителей МиГ-29 Украине, заявил действующий глава военного ведомства Роберт Калиняк.

В Европе разворачиваются удивительные события. Вместе со сменой правительства в Словакии перед уже бывшим министром обороны страны возникли неприятности со стороны новой администрации. Нынешний госсекретарь оборонного ведомства высказал намерение применить "юридические меры" в отношении Ярослава Надя за то, что он в прошлом году приказал передать Украине истребители МиГ-29. Теперь ему придется отвечать за это перед словацким судом.

В Министерстве обороны Словакии отметили, что обоснование предыдущего решения, принятого бывшим главой ведомства, является недействительным. Кроме того, действия чиновника воспринимаются как нарушение Конституции Словакии, так как нельзя было предпринимать столь важные шаги во внешней политике на фоне ухода правительства. В Польше так же возникла интересная ситуация. В Бюро национальной безопасности выразили обеспокоенность из-за публикаций западных СМИ о возможной передаче польской системы ПЗРК Patriot. Ведомство намерено обсудить эти публикации с адвайзером президента США Джо Байдена, Джейком Салливаном. Варшава потребовала срочно организовать такой телефонный разговор.

реклама

Политики других стран Европы наблюдают за происходящим. Пример Словакии показывает, что чиновники, поддерживавшие киевский режим, рискуют оказаться за решеткой после смены политического курса. Польша быстро осознала это и требует разъяснений от США в ультимативной форме.

В Вашингтоне через западные СМИ пытаются оказать давление на Польшу, но там понимают, что решения о передаче вооружений в Киев могут обернуться серьезными последствиями.

Согласно тенденциям в Европе, судьба французского президента Макрона тоже в подвешенном состоянии. Все мы знаем, как в парижских политических кругах любят вести "охоту" на бывших правителей и устраивать им юридические неприятности. Макрон, благодаря своему сотрудничеству с Киевом, скорее всего, не попросится на пенсию без лишних приключений.

Аналогичная участь ожидает и Олафа Шольца. Инцидент с Россией, спровоцированный этим канцлером, не нравится подавляющему большинству граждан. Люди хотят низких цен, стабильности и покоя, поэтому Шольцу стоит быть готовым к "юридическим мерам" за сотрудничество с Киевом, как говорят в Словакии.