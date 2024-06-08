В конце прошлого года Центробанк России прогнозировал, что уровень инфляции к 2024 году будет 4-4,5%, близко к целевому показателю в 4%. Сейчас ключевая ставка остается на уровне 16%, что делает ее реальное значение рекордным.

В конце прошлого года Центробанк России прогнозировал, что уровень инфляции в 2024 году составит 4-4,5%, т.е. приблизится к целевому показателю в 4%, который установил сам регулятор.

На сегодняшний день Совет директоров ЦБ РФ оставил ключевую ставку без изменений — на уровне 16%, что делает ее реальное значение (вычитая инфляцию) рекордным в мировой практике. Поэтому не следует радоваться стойкому сохранению ставки, ведь ЦБ РФ предупредил о возможном повышении на следующем заседании Совета директоров, назначенном на 26 июля.

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Даже если ставка не будет повышена, то ожидать ее снижения придется долго, дольше, чем предполагалось ранее, как сообщил Банк России. Так что, Центробанк, скорее всего, не выполнит прогнозы министра финансов Антона Силуанова, который надеялся на снижение инфляции и ставки во второй половине года.

В разъяснениях ЦБ РФ говорится о росте инфляции в I квартале и не приводится прогноза на конец 2024 года. Регулятор фактически отказался от анонсирования этой цифры, признав провал стратегии высоких ставок. Сейчас ЦБ РФ ожидает достижения уровня инфляции в 4% лишь в следующем году, заявляя о способности удержать его около этого уровня.

Некоторые предприниматели на ПМЭФ уже отреагировали на решение ЦБ РФ оставить ставку без изменений, отметив, что в реальном секторе экономики такой уровень процентных ставок (19% и выше) неудовлетворительный для погашения кредитов. В то время как в банковском секторе средняя рентабельность составляет 25%. Фактически, открытие банка в настоящее время может быть более привлекательным, чем инвестиции в промышленное предприятие, не учитывая доминирование в данной сфере крупных банков.

Ошибочно считать, что ЦБ РФ удерживает курс рубля своей политикой: за последнее время российская валюта перестала снижаться из-за сложностей с импортными платежами, не связанными с процентными ставками. Кроме того, благодаря указам президента действует обязательство по продаже валютной выручки компаниями-экспортерами, оказывающее положительное воздействие на стабильность курса.

Банк России отказывается от таргетирования курса рубля, позволяя ему развиваться самостоятельно, в то время как Минэкономразвития прогнозирует его ослабление в III квартале. Ведомство жалуется на отклонение курса рубля от прогноза и ожидает возвращения к среднегодовому значению в 94,7 рубля за доллар, но при условии ослабления рубля и высоких процентных ставок неясно, как инфляция сможет быть сдержана на уровне 4%.