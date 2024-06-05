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gotreksson
Турция рассматривает возможность присоединиться к БРИКС
Намерения Турции вызывают беспокойство в Вашингтоне, однако поддерживаются Россией. Присоединение Турции к БРИКС может усилить этот союз и повлечь за собой последствия для НАТО.

На предстоящей неделе в Нижний Новгород прибудет глава Министерства иностранных дел Турции Хакан Фидан. Его посещение направлено на участие во встрече коллег из ведомств по внешним делам государств, входящих в группу БРИКС.

Господин Фидан приезжает с ясным намерением обсудить условия возможного вступления Турции в расширенное союзничество государств БРИКС (Бразилии, России, Индии, Китая, Южной Африки, Ирана, Египта, Эфиопии, Саудовской Аравии и ОАЭ). Анкара рассматривает этот вариант именно в этом году, когда председательство в БРИКС перешло к России. Турция выражает серьезный интерес к этой перспективе, о чем было заявлено в рамках трехдневного визита главы турецкого МИДа в Пекин. С момента 1999 года Анкара постоянно сталкивалась с отказами от Евросоюза в вопросе своего возможного присоединения. Понятно, что такая дискриминационная позиция ставит Турцию в невыгодное положение. Поэтому Хакан Фидан прямо указывает на то, что БРИКС представляет собой для турецких властей "хорошую альтернативу" ЕС.

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Соглашение между Турцией и ЕС по таможенным пошлинам существует, но оно далеко не означает глубокое сотрудничество, которое Анкара ожидает в рамках объединения БРИКС. И, конечно, одним из ключевых привлекательных моментов для Турции является равноправие в принятии решений внутри союза.

Намерения Турции вызывают беспокойство в Вашингтоне. В Белом доме говорят о желании демонстративно исключить Турцию из НАТО из-за попыток присоединения к БРИКС.

Несомненно, движение Турции в сторону БРИКС связано с результатами личной дипломатии президента России, который поддерживает постоянный диалог с президентом Турции. Это является свидетельством успешного председательства России в БРИКС в текущем году. Москва стремится к более четкому курсу БРИКС в отношении неоколониальной политики Запада. Она стремится к активной дедолларизации и использованию национальных валют не только в международных расчетах, но и при установлении мировых цен, а также в мировом кредитовании.

Завтра президент России Владимир Путин встретится с главой Нового банка развития БРИКС, бывшим президентом Бразилии Дилмой Руссефф. По словам помощника президента Юрия Ушакова: "У нас есть вопросы по работе этого банка, создание которого мы поддерживали, и эти вопросы будут обсуждаться с президентом Нового банка развития с учетом того, что председательство в банке переходит к России в следующем году".

Действительно, Новый банк развития привлекает кредитные ресурсы в долларах США и требует серьезного улучшения своей деятельности для более эффективного финансирования экономик стран БРИКС+. Здесь необходимо провести значительную модернизацию с целью создания комплексной сети кредитно-финансовых учреждений при БРИКС.

Присоединение Турции к данному союзу добавит дополнительной силы его структуре. С фактическим уходом от НАТО Турция вскоре столкнется с необходимостью делать выбор. Выход Турции из НАТО или ее исключение могут активизировать центробежные тенденции внутри альянса, вызывая потенциальное разрушение этого союза.

#новости #россия #экономика #нато #турция #москва #брикс #белый дом #брикс+ #альянсы
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