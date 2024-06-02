Работы по строительству Курской атомной электростанции-2 продолжаются успешно, с роботами и уникальными технологиями. Проект считается одним из самых надежных, а производство оборудования для атомных станций достигло рекордных темпов. Старая электростанция будет заменена новой атомной станцией в 2030-х годах.

На западе России продолжается энергетический мегапроект — строительство Курской атомной электростанции-2 мощностью 5 ГВт, одного из крупнейших в XXI веке, общей стоимостью 350 миллиардов рублей. По последним данным из Управления информации и общественных связей КуАЭС, степень готовности первой очереди составляла более 50%.

Примерно в середине ноября 2023 года в реакторном зале первого энергоблока начался монтаж 55-тонной перегрузочной машины, необходимой для проведения различных технологических операций. Этот робот-манипулятор является ключевым элементом в обеспечении безопасной работы атомной станции. Также в тот же месяц в село Макаровка Курской области был доставлен корпус реактора второго энергоблока, изготовленный из безникелевой стали, обладающей высокой теплопроводностью и устойчивостью к колебаниям температуры. Этот корпус был изготовлен с применением улучшенных технологий, что позволило сократить количество сварных швов до четырех и убрать сварные соединения в активной зоне, обеспечивая способность выдерживать давление до 250 атмосфер. На заключительном этапе ноября отечественные специалисты оперативно установили корпус на свое место.

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Этот этап считается одним из наиболее сложных при строительстве атомной электростанции и символизирует начало активной стадии монтажа всего оборудования первого контура. Как подчеркнул директор Курской атомной электростанции Александр Увакин, проект КУАЭС-2 является одним из самых надежных и безопасных в истории атомной энергетики. Он назвал текущую стройку переломным моментом в развитии энергетической отрасли.

За прошлый год на предприятиях Росатома было произведено пять реакторов для различных отечественных и зарубежных проектов, что является рекордным показателем. Согласно представителям госкорпорации, такие темпы производства оборудования для атомных станций не наблюдались во времена Советского Союза.

В декабре 2023 года на втором энергоблоке Курской АЭС-2 были установлены все четыре парогенератора весом по 355 тонн и длиной 15 метров каждый (это одни из самых массивных элементов оборудования на атомной станции). Их установка проводилась через специальный транспортный шлюз.

Впереди графика были завершены работы по установке купольной части внешней защитной оболочки, дополняющей внутреннюю физическую защиту от природных и техногенных факторов. Уникальной чертой российских проектов энергоблоков атомных электростанций является применение двойной защитной оболочки.

В январе 2024 года началась сварка главного циркуляционного трубопровода массой 250 тонн на втором энергоблоке. Этот трубопровод, соединяющий основное оборудование первого контура, обеспечивает циркуляцию воды под давлением 160 атмосфер, поэтому к сварным соединениям (32 шва) предъявлялись строгие требования. Трубопровод выполнен из специальной стали толщиной 7 см. Этот этап работ был завершен к середине марта всего за 50 дней, вновь установив рекорд по скорости выполнения.

В феврале на объект КУАЭС-2 были доставлены из Новосибирской области и установлены имитаторы тепловыделяющих сборок (92 шт.), специально созданные для реакторов типа ВВЭР-ТОИ. Эти имитаторы используются для тестирования оборудования реакторной установки и для проведения пуско-наладочных работ.

В середине мая было проведено опробование первых двух из четырех паровых котлов на пускорезервной котельной. Эти котлы объемом по 59 куб. м предназначены для производства пара, необходимого для пуско-наладочных работ на первом энергоблоке. В будущем они будут гарантировать безопасное функционирование блока в случае аварийной остановки, а также использоваться во время плановых ремонтов.

В конце мая начали очистку маслосистемы турбоагрегата, чтобы подготовить его к установке на валоповоротное устройство. Напомним, что физический пуск первого энергоблока, строительство которого началось в 2018 году, запланирован на конец 2024 года.

КУАЭС-2 со временем заменит старую атомную электростанцию, построенную в эпоху Советского Союза. На данный момент на этой станции эксплуатируются два энергоблока с реакторами РБМК-1000, которые будут выведены из эксплуатации в начале 2030-х. Энергоблок №2, запущенный в 1979 году, был остановлен 31 января 2024 года.