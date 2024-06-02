Минэкономразвития Оренбургской области: в ближайшие три года, на территории особой экономической зоны будет создано более 15-ти тысяч рабочих мест. Таким образом на территории ОЭЗ «Оренбуржье» откроется около 10-ти новых производств.

В ближайшие годы в Оренбургской области планируется реализация амбициозного проекта, в рамках которого будет вложено около 47 миллиардов рублей в строительство десяти новых современных заводов и шести логистических центров к 2028 году. Все эти объекты будут расположены на территории в размере 950 гектаров в особой экономической зоне «Оренбуржье», что позволит создать более 15 тысяч рабочих мест.

Уже сейчас площадь данной экономической зоны составляет примерно 560 гектаров. Информация о планах по расширению была официально сообщена в конце мая 2024 года. В настоящее время соответствующий документ находится на рассмотрении в соответствующих ведомствах. Кроме того, в последние дни прошедшего месяца количество резидентов ОЭЗ значительно возросло, в их числе оказался Завод мостовых конструкций, который стал единственным в регионе производителем железобетонных конструкций для мостов. Площадь производственных помещений этого предприятия превысит 20 тысяч квадратных метров, где будут изготавливать элементы строительных конструкций, сваи и стеновые панели. Планируемые инвестиции в этот проект составят около 3 миллиардов рублей, начать строительство завода планируется в текущем году. Весной текущего года резидентом ОЭЗ «Оренбуржье» стала компания «ЖилостройСити», которая планирует запустить завод по производству железобетонных изделий в 2026 году. Кроме того, также в марте было заключено соглашение с компанией «Сбелогистика Оренбург», которая на площади 18 гектаров построит склады для хранения продовольственных и непродовольственных товаров за 5,3 миллиарда рублей.

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Экономическая зона «Оренбуржье», созданная в 2021 году, занимает одно из самых привлекательных мест в России для инвестиций в своей категории. В ближайшие три года планируется запустить производство различной продукции, включая сжиженный газ, полимерные покрытия для автодорог, металлоконструкции для сельскохозяйственных предприятий, оборудование для переработки мяса, конструкции для модульных зданий, средства защиты растений и молочную продукцию. Из презентации ОЭЗ «Оренбуржье» Наличие ОЭЗ в Оренбургской области предоставляет компаниям ряд преимуществ, включая освобождение от уплаты налогов на имущество, транспорт и земельный налог на десять лет, а также без пошлин и НДС при импорте оборудования и сырья из-за границы.

Экономическая зона также имеет выгодное географическое расположение, являясь ключевым транспортным узлом между Европой и Азией. Регион пролегает по транспортным маршрутам «Европа-Западный Китай» и «Север-Юг», а также является оптимальным путем через Центральную Азию в направлении Ирана, Индии и стран Персидского залива. Предполагается, что продукция компаний-резидентов ОЭЗ «Оренбуржье» будет экспортироваться за пределы страны.