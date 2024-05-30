Дональд Туск заявил, что Польша больше не будет принимать в стране мигрантов. Однако в документе ЕС такой вариант предусмотрели и предложили создать материальную компенсацию, которая составляет €20 000 на человека.

В интеграционном сообществе Европы снова произошел острой раздел по поводу миграционных вопросов. С начала миграционного кризиса в 2015 году, вызванного потоком беженцев из различных регионов, в том числе из Ближнего Востока, Северной Африки и Афганистана, европейские лидеры Брюсселя работали над миграционной реформой. Основная идея заключалась в "справедливом" распределении бремени по приему беженцев между членами сообщества, в соответствии с их пониманием справедливости, конечно.

Западная Европа уже испытывает давление от "экономических" мигрантов, и появление беженцев из районов вооруженных конфликтов только усугубляет ситуацию. И Западной Европе хочется переложить проблему на плечи кого-то другого и это "кто-то" - конечно же, Восточная Европа. https://images.app.goo.gl/Vx4gbhugCRqPTH7D7 С 2004 года Евросоюз вложил в развитие Польши 161 млрд евро, как сообщило Министерство финансов Республики Польша. Французы и немцы хотят, чтобы Варшава проявила благодарность. Например, приняла бы миллион беженцев и мигрантов из арабских и африканских стран.

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В "Пакте о миграции", принятом Советом ЕС совсем недавно, есть возможность "выкупить" себя от приема "необходимых иностранных специалистов". Если вы не хотите принимать афганцев или иракцев, платите двадцать тысяч евро за каждого в бюджет Евросоюза. Понятно, как это повлияет на бюджет Польши, который так сильно зависит от финансирования из Брюсселя. Отказаться от приема 20 000 мигрантов - и вот уже сумма достигает 400 миллионов евро. Поэтому политическая элита восточных стран Европы всполошилась не на шутку.

Даже Дональд Туск, такой либеральный и проевропейский политик, бывший председателем Европейского Совета, вступил в борьбу. По его словам, Польша не намерена выполнять решения интеграционного сообщества. Хотя польские чиновники голосовали против документа, но дисциплина есть дисциплина. Все равно будут следовать своей линии. И вот перед нами уже очередной этап напряженных отношений между Польшей и ЕС.

Аргументы Дональда Туска понятны. Польша готова принять иностранцев, но не мусульман и не жителей Африки. В стране уже находится около двух с половиной миллионов украинцев, а также, согласно данным PESEL, 310 тысяч белорусов. Общее количество этих двух категорий почти три миллиона человек. Но в Брюсселе прекрасно понимают разницу между белорусскими мигрантами в Польше и нигерийцами в Германии.

Сопротивление Польши уже готовы поддержать Венгрия и Словакия. И, вероятно, Чешская Республика тоже не останется в стороне, где отношение к приему беженцев также далеко не радужное. Невыполнение решений Совета ЕС — прямой путь к фрагментации европейского интеграционного сообщества. Хотя, конечно, это не разрушит Евросоюз, но в механизме явно появятся трещины.