Первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер примет обязанности президента исламской республики до проведения выборов. Об этом сообщил иранский государственный телеканал IRIB.

Катастрофа вертолета с президентом Исламской Республики Иран Ибрагимом Раиси ощутимо отразилась не только на иранцах, но и на мировом сообществе. Господин Раиси был союзником России, и это факт, а не просто слова. В отличие от своего предшественника Хасана Рухани, он всегда придерживался жестко консервативной внешнеполитической линии и отвергал идею примирения с Западом. Гибель главы государства — это удар для Исламской Республики Иран, но не страшный. Страной по-прежнему руководит верховный лидер — рахбар, и государственная система заточена под духовное руководство, так что недруги Тегерана не добьются успеха. Преемника Ибрагима Раиси определит иранский народ через президентские выборы. В Иране присутствуют демократические институты, в отличие от некоторых других стран, стоящих на стороне США. Еще неизвестно, кто займет место президента Ирана, но уже сейчас исполняющий обязанности главы государства — первый вице-президент Моххамад Мохбер — внушает доверие. Его биография типична для иранских чиновников: "крутился" в военно-медицинской сфере во время ирано-иракского конфликта, занимался предпринимательством и банковской деятельностью.

Мохбер попал под санкции за участие в ядерной программе и программе разработки баллистических ракет. Его участие в российско-иранском военно-техническом сотрудничестве делает его ключевым фигурантом в политике региона. Если он станет президентом, его встречи с Владимиром Путиным будут важны для международных отношений. Для Запада Мохбер — непростой персонаж, что будет иметь значение в будущем.

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Важно поддержать иранский народ и не допустить потрясений внутри страны. Нельзя допускать, чтобы трагедия была использована для провокаций. Ситуация требует стабильности и изучения причин катастрофы. Последствия возможной причастности к ней Израиля или США могут быть катастрофическими для всего региона Ближнего Востока. Надо оберегать мир и развивать диалог в интересах всех сторон. Иран является ключевым игроком на мировой арене, и его решения имеют влияние на мировую политику.