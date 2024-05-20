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gotreksson
В Казани проведут уникальную инженерную операцию по перемещению Шуховских башен
На территории Алафузовской фабрики сформируют небольшой парк, главной достопримечательностью которого станут Шуховские башни – их перевезут с порохового завода.

В Казани готовятся осуществить проект, названный помощником главы Татарстана Олесей Балтусовой как мировая сенсация. Данный проект включает в себя перенос Шуховских башен на территорию будущего социально-культурного центра на улице Гладилова, где находится Алафузовская фабрика. По мнению официального лица, такие конструкции никогда ранее не подвергались переносу, хотя этот вопрос, безусловно, спорный. 


Эти сооружения, которые станут одной из основных достопримечательностей планируемого парка, будут перенесены с порохового завода, где они стоят с 1915 года. К башням ранее не было доступа из-за особого статуса территории. Так же ранее появлялась информация о возможном сносе башен, что вызвало недовольство у защитников культурных ценностей. В 2023 году эти конструкции, несмотря на соответствующие запросы, были вычеркнуты из Единого государственного реестра объектов культурного наследия народов РФ. Но местные власти намерены сохранить эти уникальные объекты.

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С 1878 по 1939 годы в Российской империи, а затем в СССР, было построено около 200 стальных сетчатых гиперболоидных башен. Однако до сегодняшних дней сохранилось лишь несколько подобных конструкций. Имя Владимира Григорьевича Шухова, по чьему проекту были возведены эти объекты, известно во всем мире. Этот российский гений в свое время существенно повлиял на мировую инженерию и архитектуру.

Он стал первым, кто применил гиперболоид в строительной механике, и его легендарные башни стали символами своей эпохи, настоящими инженерными шедеврами. Что заставляет активистов обращать пристальное внимание на их сохранение для будущих поколений. Уникальная операция по перемещению башен на новое место будет проведена в целях сохранения этого наследия.

Представленный на заседании рабочей группы по градостроительству исторического поселения проект был одобрен членами комиссии. Мэр Казани Ильсур Метшин поддержал эту инициативу и пообещал предоставить всю необходимую помощь в его реализации.

#новости #история #архитектура #казань #инженерия #градостроительство #ильсур метшин #сохранение наследия #шухов #шуховские башни
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