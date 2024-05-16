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gotreksson
Путин формирует тандем Дюмин-Белоусов для налаживания работы ВПК
ТАСС: новый министр обороны РФ Андрей Белоусов должен вписать экономику армии в общую экономику страны и "по максимуму раскрыть" военное ведомство для инноваций.

Президент провел стратегическое совещание по вопросам ВПК. Военная промышленность действительно становится стержнем национальной экономики, играя ключевую роль в ее развитии. В текущих условиях эти инвестиции в оборону и нацбезопасность составляют почти 9% от ВВП, и их эффект может оказаться весьма многосторонним.

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На совещании присутствовали Владимир Путин, Андрей Белоусов, Алексей Дюмин, Сергей Чемезов, Денис Мантуров, Антон Алиханов и Сергей Шойгу и другие.

Удивительно, как много внимания уделил президент необходимости укрепления связей между военным и гражданским секторами, особенно в контексте диверсификации производства ВПК. Путин подчеркнул, что предприятия, уже многими усилиями добившиеся успехов согласно планам, должны продолжать развиваться и переходить на производство гражданской продукции.

Президент рассказал о важности соблюдения принципов здоровой экономики и макроэкономических норм при осуществлении этих изменений.

Поэтому назначение Андрея Белоусова на должность Министра обороны, хоть и необычное, является логичным шагом. Путин отметил, что надеется на то, что Белоусов, будучи экономистом, будет иметь в виду свой огромный опыт и знания в этой области в своей новой роли.

Особое внимание уделялось также назначению Алексея Дюмина на должность помощника Президента, чья главная задача заключается в обеспечении ВС РФ продукцией ВПК в требуемом объеме.

Похоже, формируется тандем Белоусов-Дюмин, где Белоусов ответственен за организацию производственных процессов и развитие производства, связь со сферой науки и массового производства, а также установление связей между гражданским сектором и военными нуждами. Дюмин же будет отвечать за поставки продукции в армию и управление логистикой. Белоусов, хоть и новичок в военной сфере, но с опытом в экономике, а Дюмин обладает широкими знаниями и опытом военной сферы, что делает этот дуэт эффективным и гармоничным.

#новости #политика #экономика #владимир путин #впк #шойгу #кремль #впк россии #андрей белоусов #алексей дюмин
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