Исследования на лабораторных мышах показали, что гель снижает уровень алкоголя в крови на 55% через четыре часа.

Утро бывает не таким уж легким для каждого из нас время от времени. Иногда все мысли крутятся только вокруг того, как бы получить чудодейственную таблетку, способную мгновенно избавить от всех симптомов похмелья. В эти моменты кажется, что готов отдать все, лишь бы стало немного лучше.

Существует не один десяток научных групп, работающих на эту тему по всему миру. Недавно ученые из Швейцарского федерального технологического института (Цюрих) представили свой продукт — съедобный гель, способный быстро и эффективно нейтрализовать алкоголь. Глава исследования Рафаэль Меззенга рассказал, что их супергель способен разложить алкоголь еще до того, как он попадет в кровь, превращая его в безвредные вещества. Но давайте рассмотрим все по порядку.



Медицинская статистика показывает, что каждый год по меньшей мере 3 миллиона человек умирают от алкогольных проблем. Эта цифра, на самом деле, может быть намного выше. Болезни печени, онкология - это лишь малая часть последствий.

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Сегодня врачи используют различные методы для борьбы с острой алкогольной интоксикацией, чаще всего вводя в кровь определенные ферменты через инъекции и капельницы. Но все эти методы инвазивны и доставляют дискомфорт пациентам, так как их должен проводить только специалист. В то время как большинству людей нужна "магическая таблетка".

Меззенга со своей командой предложил альтернативный подход. Научная группа из Цюриха разработала гель для внутреннего приема, который не только не допускает интоксикацию, но и способен обрабатывать её последствия. Основу этого средства составляют нановолокна, сделанные из сывороточного белка, полученные в результате производства сыра.



Чтобы создать гель, исследователи смешали полученный продукт с водой и солью, чтобы придать ему гелевую текстуру. После добавили железо, глюкозу и даже золото.



Основное действие геля заключается в его способности, аналогичному действию фермента, который помогает организму разложить алкоголь до ацетальдегида. Это важно, так как именно эта кислота играет ключевую роль в обмене веществ жиров и углеводов в организме.



По стандартному сценарию алкоголь сначала попадает в желудок и кишечник человека, затем этанол проходит в кровь, а далее - в печень. Там содержатся ферменты, которые расщепляют алкоголь на различные вещества, главным образом на ацетальдегид. В дальнейшем, ацетальдегид превращается в уксусную кислоту.



Ацетальдегид вредит организму. Многие врачи называют его сильным ядом. Это вещество содержится в выхлопах двигателей внутреннего сгорания, табачном дыме. С 2009 года Всемирная организация здравоохранения включила его в список канцерогенов, чье воздействие на организм полностью доказано. Поэтому неудивительно, что человек, употребивший много алкоголя, на следующее утро чувствует сильные последствия такого отравления.



Исследования проводились на лабораторных мышах. В течение десяти дней группе мышей давали напитки на основе этанола в неограниченных количествах, затем животным предложили чудо-препарат. Обнаружено было, что через четыре часа уровень алкоголя в крови мышей упал более чем на 55%.



Это снижение происходит гораздо быстрее, чем у другой группы мышей, которые не получали гель и остались алкогольными. Это, безусловно, является важным открытием.



Помимо этого, исследователи обнаружили, что у мышей, которые принимали гель каждый день в течение десяти дней перед употреблением алкоголя, органы оказались здоровее по сравнению с теми, кто вообще не получал препарат.



Мы удивлены, что органы мышей, которые ели гель, почти не отличались от тех, кто вообще не употреблял алкоголь — сказал Меззенга. Сейчас группа работает над получением патента на свои изыскания.

Можно лишь надеяться, что в скором времени этот препарат появится на прилавках аптек и станет доступен для всех, кто столкнулся с проблемой алкогольной интоксикации. И, возможно, в будущем он поможет снизить количество людей, попадающих в больницы из-за проблем, связанных с алкоголем.