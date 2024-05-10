В Калининграде открылся завод по производству солода, реализованный компанией "Бриз". Объем инвестиций составил 200 млн рублей. Ежегодная мощность предприятия оценивается в 9 тыс. тонн сырья.

В России солод всегда был важным элементом повседневной жизни. Квас и пиво готовили в каждом уголке страны, причем процесс изготовления солода часто был делом собственных рук. С течением времени высшее сословие увидело потенциал перевода производства солода из ремесленного в промышленное русло и энергично принялось за воплощение задуманных планов. К концу 1916 года объем производства солода в Российской империи превышал 300 тысяч тонн в год.

Однако исторические потрясения, обусловленные революцией, негативно повлияли на отрасль. Позже площади посевов соответствующих злаковых культур стали постепенно расти. К примеру, в начале 2000-х годов ежегодный объем импорта солода составлял всего 500 тысяч тонн. В то же время, урожайность продолжала нарастать. На сегодня Россия является одним из ведущих игроков на глобальном рынке солода. Ожидается, что урожай ячменя в нынешнем сезоне будет рекордным, приблизившись к отметке в 2 миллиона тонн. Однако часть ячменя не поступает на предприятия-переработчики, ведь его также нельзя недооценивать в хлебопекарной отрасли.

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На данный момент компания ООО "Бриз" заключила контракт с "Долгов Групп" на поставку ячменя. Урожай по данной культуре в этом году в регионе достиг 1,6 тысячи гектаров, что гарантирует бесперебойные поставки сырья на завод.

Планируется, что после достижения полной мощности завода его производственная мощность составит 9 тысяч тонн солода в год. Этот показатель покроет потребности региона в данной продукции и обеспечит поставки собственному пивоваренному производству в других регионах.

Компания "Бриз" не останавливается на достигнутом. В ближайшем будущем планируется запустить производство гранулированного хмеля. Это решение еще больше укрепит пивоваренную отрасль, учитывая, что на данный момент 95% гранулированного хмеля в России импортируется, что подчеркивает зависимость от иностранных поставщиков.

Однако одной из наиболее стратегически важных проблем, связанных с хмелем, является климат. Наиболее плодородные в этом отношении страны — это Германия и Чехия. Калининградская область, находящаяся рядом с этими странами, представляет собой стратегически обоснованное место для выращивания хмеля.

Новый завод и амбициозные планы компании "Бриз" активно поддерживаются региональным правительством. Местные власти видят перспективу данного проекта и выделяют финансовую поддержку. Например, из общей суммы вложений в размере 200 миллионов рублей 100 миллионов происходят из Фонда поддержки предпринимательства Калининградской области.