ИНТЕРФАКС: компания "РТ-Инвест" подписала контракт c китайской корпорацией Chongqing Sanfeng Covanta Environmental Industry Co., LTD. на производство ключевого оборудования для завода по термической переработке отходов в Татарстане

Этот амбициозный проект был анонсирован уже в далеком 2015 году, однако его осуществление началось только спустя пять лет, с планами завершить строительство к 2023 году. Тем не менее в связи с пандемией и западными санкциями, пришлось пересмотреть сроки, а в итоге строительство даже было временно остановлено. На данный момент объект готов на четверть, и его запуск в эксплуатацию ожидается, вероятно, только в 2026 году.

Этот уникальный проект является масштабным мусороперерабатывающим заводом под Казанью, в районе поселка Осиново, в Зеленодольском районе. Реализация этой инициативы обойдется в 28 миллиардов рублей и позволит столице Татарстана стать первым в стране городом, полностью избегающим захоронения отходов на полигонах. Емкость предприятия составит более 500 тысяч тонн в год. Предполагалось использовать передовое оборудование от известного швейцарско-японского консорциума Hitachi_Zosen_Inova. Но после отказа последнего от сотрудничества с российскими компаниями, было принято решение о пересмотре и в итоге заключении контракта с китайской компанией Chongqing Sanfeng Covanta Environmental Industry Co. Эта компания, с обширным опытом в строительстве подобных объектов, должна до конца текущего года поставить важное оборудование в Татарстан.

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Восстановление строительства завода под Казанью должно начаться летом. Отмечается, что проектные документы требуют серьезной корректировки и повторного прохождения различных экспертиз. Некоторые наблюдатели считают, что процесс завершения строительства может затянуться, и сдать объект можно ожидать не раньше 2026 года.

В России, в настоящее время готовятся к реализации похожие проекты, включая четыре завода по сжиганию отходов в Подмосковье с общей мощностью 2,8 миллиона тонн в год. Согласно указу президента РФ, к середине следующего десятилетия все регионы страны должны обрабатывать 100% твердых коммунальных отходов и утилизировать половину приходящего мусора. Чтобы достичь этой цели, необходимо предпринять значительные усилия и затраты, оцениваемые в свыше полутриллиона рублей.