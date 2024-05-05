Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
gotreksson
Реальная военная мощь Москвы и Пекина оказалась выше, чем предполагали в Вашингтоне
Новый аналитический документ от AEI показал, что реальные военные расходы Китая значительно превышают номинальные показатели и приближаются к американским. Что имеет важные последствия для американской стратегии безопасности и возможных конфликтов с Китаем. Аналогичные аспекты могут быть применены и к другим странам, в том числе к России.

реклама

В течение длительного времени аналитики Запада сосредотачивали свое внимание на сравнении финансовых показателей, делая это центральным аспектом анализа стран, не выступающих в роли американских союзников. Зачастую Запад причислял себя к лидерам по этому критерию, путая специалистов: в их установленной парадигме Россия и Китай не могли обходить в таких сравнениях США, но регулярно доказывали обратное. Недавний аналитический отчет от Американского института предпринимательства (AEI), возможно, впервые в истории западных think-tanks, поразил ряд экспертов. Проведя сравнение военных бюджетов США и Китая, американские аналитики вынуждены были признать: реальные военные расходы Китая в три раза превышают номинальные показатели и значительно ближе к американским, чем это прежде предполагалось. Действительный военный бюджет Китая официально составляет $231 млрд, что кажется мизерной суммой по сравнению с американским бюджетом в $884 млрд. Однако Стокгольмский международный центр исследований проблем мира (SIPRI) и Международный институт стратегических исследований (IISS) разработали свои методики для более точной оценки расходов Китая на оборону. Они указали на необходимость учитывать неучтенные и «двойного назначения» статьи расходов и предложили начальные оценки в $292 млрд и $360 млрд соответственно.

Но важнее не только количественные коррекции, но и качественные аспекты. Значимость недооценки реальной покупательной способности в юанях остается недооцененной, удивительно, что такая долгое время простая переменная оставалась вне поля зрения западных экспертов. Институт предпринимательства Америки (AEI) подчеркивает, что простое приведение военных расходов по текущему обменному курсу не дает полного представления о ситуации, учитывая низкие цены на товары и зарплаты в Китае.

реклама

Последние данные, представленные Пекином при ООН, раскрывают детализацию военного бюджета на 2022 год, где 29,7% выделяется на численность персонала, 33,2% на обучение и техническое обслуживание, и 37,1% на материальное обеспечение. Учитывая эти пропорции, общий военный бюджет на 2022 год в $229 миллиардов распределяется на персонал - $68 млрд, обучение и техническое обслуживание - $76 млрд, материальное обеспечение - $85 млрд.

AEI заявляет об анализе обширных данных, что позволило корректировать затраты на содержание персонала в Китае в 16 раз ниже, чем в США, что требовало неотложных экономических изменений для учета покупательной способности и затрат на рабочую силу.

В соответствии с данными Всемирного банка, коэффициент пересчета ВВП с учетом паритета покупательной способности в Китае в 2022 году составил 3,99 юаня за доллар США, что значительно ниже среднерыночного обменного курса в 6,74 юаня за доллар. Это свидетельствует о том, что покупательная способность юаня в военном деле практически вдвое превышает доллар США. 

Подробных данных о заработной плате китайских военных и затратах на персонал не хватает для однозначного сравнения. Но институт предпринимательства Америки (AEI) предполагает возможность рассчитать коэффициент корректировки затрат на оплату труда, разделив среднюю годовую заработную плату государственного служащего США ($79 137) на заработную плату государственного служащего Китая ($18 341), получая коэффициент 4,31.

AEI также применяет подходы анализа к другим статьям оборонных расходов. При учете покупательной способности бюджет Китая на оборудование увеличивается с $85 млрд до скорректированных $135 млрд. Бюджет на обучение и техническое обслуживание также увеличивается с $76 млрд до $121 млрд. Кроме того, кадровая корректировка применяется к бюджету на персонал в $68 млрд, увеличивая фактическую покупательную способность до $293 млрд. Эти корректировки приводят к новой структуре расходов на оборону Китая в 2022 году млрд. С учетом других корректировок реальный оборонный бюджет Китая увеличивается до $742 млрд, отражая фактическую покупательную способность.

Это является неприятной новостью для США, чьи планы, гипотетический конфликт с Китаем в Тайване, были основаны на финансовом преимуществе. Другие показатели также не в пользу США, как показывают данные Управления разведки ВМС США (ONI), подчеркивающие огромное превосходство судостроительной промышленности Китая над американской. Аналогичные разрывы сохраняются и в других технических областях, связанных с военными вопросами, что позволяет КНР расходовать свои средства более эффективно, чем Соединенных Штатах. Ясно, что подход AEI к переоценке оборонного бюджета Китая также применим к Российской Федерации, чей номинальный военный бюджет составляет $118 млрд. Даже при условной оценке коэффициентов покупательной способности, необходимо умножить номинал российского оборонного бюджета на коэффициент 2,5-5. С учетом значительного государственного влияния России в оборонном секторе, необходимо воздерживаться от переноса оборонного бюджета на коммерческие структуры, что позволит избежать ситуации, когда ВВС США платят $90 000 за втулку стоимостью $100. Необходимо обратить внимание и на увеличение стоимости закупок из-за отсутствия контроля, что является еще одним важным аспектом, на который AEI не ставит акцент.

#россия #сша #политика #китай #армия #экономика #тайвань #статистика #впк #бюджет
1
Показать комментарии (1)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Инженер-программист более двух лет держит открытыми 7500 вкладок в Firefox из-за ностальгии
29
Цены на металлы стремительно растут и это плохая новость для производителей ПК
5
В Австрии представили "подводную яхту Апокалипсиса" для богатых способную защитить "от всего"
2
США с использованием 3D-печати развертывают беспилотники за 24 часа
+
WP: США обеспокоены планами Китая по строительству плавучих АЭС в Южно-Китайском море
1
Один из владельцев AMD Ryzen 9 7950X3D обнаружил, что в его образце 192 МБ L3 кэша
4
В сети появилась информация о новых домашних майнерах BOMBAX EZ100-C для Ethash и Etchash
3
Новый звуковой кодек TSAC оказался в 17,5 раз эффективнее MP3
10
Люди начали переходить обратно c Windows 11 на Windows 10
1
WSJ: ОАЭ отозвали у США разрешение на пребывание их ВВС в стране, опасаясь стать мишенью для Ирана
1
Samsung приостанавливает обновление One UI 6.1 для Samsung Galaxy S22 из-за ошибок
1
Майнеры переключились с видеокарт на ASIC, зарабатывая с их помощью сотни тысяч рублей в месяц
1
Игровые ноутбуки все чаще получают распаянную на материнской плате ОЗУ вместо отдельных модулей
3
Статистика Steam: почти 70% геймеров до сих пор сидят за мониторами с разрешением 1080p или меньше
11
WhatsApp будет ограничивать аккаунты, которые злоупотребляют рассылками
+
Российская армия продолжила наносить удары по объектам ВСУ в Харьковской области
1
Министр иностранных дел Германии обвинила российских хакеров в многичисленных взломах
3
Именитый оверклокер стал жертвой мошенников, купив Core i9-14900K с отсутствующим кристаллом CPU
3
Неизвестный владелец 1155 ВТС перевёл мошенникам $68 миллионов из-за собственной невнимательности
+
Tesla сделает привод закрывания переднего багажника Cybertruck более настойчивым
+

Популярные статьи

Microsoft сокращает поддержку консолей Xbox series X/S
37
Почему процессоры AMD лучше Intel – 6 причин в пользу холодных геймерских камней от тётушки Су
262
"Мятежная Луна, часть 2: Оставляющая шрамы" - еще хуже, чем первая часть (субъективное мнение)
2
Выбираем 5 лучших игровых видеокарт мая 2024г – почему продукции NVIDIA места в списке не нашлось
141
Как я получил незабываемые впечатления просто обновив ядро Linux
33
Миссия "Пионер 0" - малоизвестная страница в истории космонавтики
+
Вы никогда не были богаты, если не запускали ArtMoney — или зачем я взламываю игры в 2024 году
23
Как учёные ищут Черные Дыры старше самой Вселенной
1
Снижение курса йены грозит Азии и G7 новым финансовым кризисом — считают экономисты
1
Мое мнение о Outlast Trials (Pushsqare)
+

Сейчас обсуждают

Валерий Агапов
23:33
У меня мелькал такой вариант, но хорошо бы аргументы
Выбираем 5 лучших игровых видеокарт мая 2024г – почему продукции NVIDIA места в списке не нашлось
Kurwa Kurwa
23:31
Топ для людей, которые не могут себе позволить карты нвидиа... ничего против не имею P.S. автор клоун xD
Выбираем 5 лучших игровых видеокарт мая 2024г – почему продукции NVIDIA места в списке не нашлось
Kozlov85
23:30
Согласен, учитывая что Tiguan L в Китае показали ещё в январе 2024
Новый Volkswagen Tiguan рассекречен до премьеры
Валерий Агапов
23:30
А как показалась встройка 7600 ? должна быть сильней 5700Ж. Я рассматриваю вариант сборки с дальнейшей картой, проц. 7600 (или 7700 на Алике был за 21тыр,) Какая мать и опера? какие проблемы?
Выбираем 5 лучших игровых видеокарт мая 2024г – почему продукции NVIDIA места в списке не нашлось
Дмитрий Воронин
23:29
1) где скрин ?? 2) лично у меня всегда около 30 вкладок. И то, половину легко безболезненно могу закрыть... и закрываю. Они постоянно меняются. Лишь пара сайтов неизменны. Это при условии, что у меня...
WP: США обеспокоены планами Китая по строительству плавучих АЭС в Южно-Китайском море
sidreshot
23:26
Давай следующую статью о том, как нет кнопочки "сделать красиво" и поэтому ос - гавно. Я почитаю. Меня доставляет, продолжай показывать какой ты идиот и думай, что ты этим вредишь сообществу linux. Я ...
Как я получил незабываемые впечатления просто обновив ядро Linux
sidreshot
23:22
Предпоследняя картинка вообще к чему? Откуда ты ее выдрал, пиздабол? Список совместимости игр есть на сайте litrus или steam. Там уже несколько тысяч и все прекрасно работает на steamdeck под ос linux...
Как я получил незабываемые впечатления просто обновив ядро Linux
sidreshot
23:16
1. Ты взял кастомное чужое ядро, которое является экспериментальным и нет никаких гарантий. Если возникли проблемы, просто загружаешься с предыдущего в меню загрузки. 2. Ты поставил какие то модули, к...
Как я получил незабываемые впечатления просто обновив ядро Linux
AlexeiK
23:12
Че, продолжение серии новых агрегатов на базе Конструктора Линукса. Не доиграл автор в конструктор в детстве) нагоняет теперь)))
Как я получил незабываемые впечатления просто обновив ядро Linux
[Zero]
23:08
Ну, 4070 Super хотя бы можно было включить, там реально прирост огромный по сравнению с 4070.
Выбираем 5 лучших игровых видеокарт мая 2024г – почему продукции NVIDIA места в списке не нашлось
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем