ТАСС: TikTok снова оказался под угрозой запрета в США. Палата представителей поддержала законопроект, который предполагает продажу платформы китайской компанией ByteDance. Судьба соцсети в США теперь в руках Сената и президента.

Палата представителей США приняла решение по вопросу TikTok: в течение года китайская компания ByteDance должна отказаться от владения сервисом или же последний будет заблокирован на территории США.

Сенат, скорее всего, одобрит решение на этой неделе. Президент США Джо Байден уже заявил о своей поддержке текста, принятого в Палате представителей. Проще говоря, американские власти стремятся "забрать" бизнес у китайской компании. При этом они планируют сделать это после президентских выборов в ноябре, избегая лишних шумих. Хотя некоторые эксперты утверждают, что речь идет лишь о продаже американской части бизнеса TikTok, на самом деле США нацелены на покупку всего ByteDance за символическую цену. Конечно, отступление ByteDance из США, где TikTok имеет 170 млн пользователей — физических лиц и 7 млн — юридических лиц, будет ощутимым ударом по компании. Однако не фатальным.

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В дополнение к давлению на компанию, в Европе также начнут игру против ByteDance, добиваясь решений с огромными штрафами от европейских судов. При этом предлог для этого найдется немедленно в Брюсселе. Главное — помочь США в отведении бизнеса от ByteDance.

Давление на китайскую компанию может затянуться надолго и проявиться в различных направлениях. Если не будет политического урегулирования, ByteDance может вынуждена расстаться с TikTok.

Это осознали и в Пекине, где обвинили США в "бандитской атаке" и в недружественном отношении к КНР. В газете China Daily уже предупредили: если администрация Байдена подпишет решение, это нанесет удар по китайско-американским отношениям.

ByteDance заявила о своем намерении судиться с США. Но вряд ли в каком либо американском суде компания может рассчитывать на объективное судебное решение. Например, США активно работают над тем, чтобы убедить китайские корпорации покинуть Уолл-стрит, где торгуются их акции. Фактически никто не может защитить китайский бизнес от такого административного давления в США.

Наблюдая за ситуацией с TikTok, телеканал CGTN в Китае объяснил стремление США к несправедливому мировому доминированию: как только Вашингтон чувствует, что проигрывает в конкуренции, он применяет различные механизмы, чтобы избежать признания своих неудач. Санкции, блокировка активов, исключение из листинга на биржах США и в странах, опасающихся противоречия с Вашингтоном, судебные решения с огромными штрафами и прочее. В Пекине отлично понимают это и поддерживают Москву, которая отметила, что Россия и многие другие страны имеют право на независимое развитие без зависимости от США.