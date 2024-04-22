Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
gotreksson
Стоимость билета ВСМ Москва – Санкт-Петербург может составить почти 10 000 рублей
В Великом Новгороде прошла стратегическая сессия, посвященная проекту ВСМ Москва — Петербург.

реклама

Во время стратегической сессии по строительству Высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург была озвучена информация о том, что в 2030 году стоимость проезда по этому маршруту составит около 10 тысяч рублей. По сравнению с билетами на самолет (4,5 тыс. рублей) и поезд "Сапсан" (6,1 тыс. рублей), поездка на Высокоскоростной магистрали будет самой дорогой. Но следует уточнить, что предположительно цены учитываются в сегодняшних значениях, так как средняя стоимость авиабилетов и билетов на "Сапсан" в настоящее время примерно одинакова. Предполагается, что в 2028 году билет на ВСМ от Москвы до Твери будет стоить 1,6 тыс. рублей, что кажется довольно адекватным, в то время как по маршруту Москва — Великий Новгород цена уже дойдет до 7,7 тыс. рублей. Не понятно, как получилась такая значительная разница в ценах за не самое большое расстояние. Расстояние от Москвы до Твери около 170 км, а от Твери до Великого Новгорода - 370 км. Хотя все зависит от маршрута ВСМ, но эти расстояния не сильно изменятся. Есть предположение, что если полный проезд стоит 10 тысяч рублей (или 9 тыс. в 2028 году), то вагоны будут пустыми. Даже с экономией времени большинство людей не выберет этот вид транспорта. Конечно, найдется аудитория, готовая заплатить такие деньги. Но как будет обеспечена высокая частота отправлений каждые 15 минут, остается загадкой.

В настоящий момент ситуацию не следует рассматривать в крайне пессимистическом свете по ряду объективных причин.

реклама

Во-первых, из презентации видно, что расчеты проводилось Министерством экономического развития, руководимым в настоящее время Решетниковым. Это министерство не обладает полной компетентностью в принятии столь значимых решений, хотя проект Высокоскоростной магистрали — действительно стратегически важный.

Во-вторых, в материале допущена серьезная ошибка. В презентации присутствуют цены как на билет на ВСМ, так и на "Сапсан", хотя после введения в эксплуатацию Высокоскоростной магистрали планируется вывод "Сапсанов" с этого маршрута. Один из ключевых аргументов в пользу ВСМ заключается в этом. Строительство отдельных железнодорожных путей позволит использовать существующую линию для грузового транспорта. В настоящее время из-за "Сапсанов" грузовые поезда вынуждены объезжать маршрут через Вологду. После запуска ВСМ ожидается увеличение грузоперевозок на маршруте между Москвой и Санкт-Петербургом, что положительно скажется на экономике в целом. В-третьих, при расчете тарифов Министерство экономического развития, скорее всего, ориентировалось на "коммерческую окупаемость" проекта высокоскоростной магистрали. Но такой подход оказывается недостаточно верным, так как помимо финансовой выгоды, ВСМ принесет значительное социальное и экономическое развитие. Например, увеличение грузопотока и туристических потоков. Кроме того, около трети затрат на строительство возвращаются в виде налогов уже на стадии реализации.

Исходя из вышеперечисленного, можно заключить, что представленные цифры на стратегической сессии не являются окончательными. Скорее всего, это лишь одна из моделей, ориентированная на прямую окупаемость бюджетных средств, вложенных в ВСМ. Однако уже сегодня это выглядит сомнительным, так как успех проекта зависит не только от тарифов, но и от пассажиропотока. При цене в 10 тыс. рублей за билет вероятно пассажиропоток не достигнет уровня "Сапсанов".

#экономика #москва #санкт-петербург #всм #тверь #высокоскоростная железная дорога #великий новгород #высокоскоростная магистраль #сапсан #вологда
+
Написать комментарий (0)
В Оклахома-Сити построят самое высокое здание Западного полушария
В Литве заменят все части газопровода с русскоязычными надписями
МИД Швеции: новые санкции надо направить против "теневого" флота, перевозящего нефть из России
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Британия и США запретили импорт российских металлов, на что стремительно отреагировал рынок
7
Под Днепропетровском под повторный удар "Искандера" попали истребитель МиГ-29 и система С-300 ВСУ
+
Росатом завершил ключевой этап строительства восьмого энергоблока ВВЭР-1200 АЭС «Тяньвань»
3
В Польше сильно обеспокоены высокими темпами производства и модернизации в России танков Т-80БВМ
3
В Архангельской области запустят первое в стране производство йода
1
АвтоВАЗ анонсировал выпуск LADA Vesta для маломобильных граждан в 2025 году
+
Fallout 5 будет, но после TES 6
9
Без тотальной мобилизации на Украине в США бы не одобрили выделение помощи Киеву
1
Самому необычному "недострою" Москвы подобрали замену
+
Предполагаемый смартфон Meizu 21X появился в списке 3C с зарядкой мощностью 66 Вт
+
В России началось реальное импортозамещение
1
TCL представила свой новый телевизор 65T7K с разрешением 4К
5
Cyberpunk 2077 с графическим модом Ultra Plus Better Path Tracing выглядит более реалистично
9
ВМС Франции в рамках испытаний нанесли синхронный удар двумя ракетами по одной цели
1
Обнаружена уникальная инженерная видеокарта NVIDIA GeForce GTX 2070
2
TikTok намерен отстранить от должности руководителя, которому поручили отражать претензии США
+
Samsung признала проблему в One UI 6.1 и готова бесплатно заменить дисплеи на Galaxy S21/22
1
Просочившиеся рендеры Huawei Watch Fit 3 не позволяют отличить их от Apple Watch
+
Huawei Watch Fit 3 копируют дизайн Apple Watch
+
Илон Маск обеспокоен тем, что у США нет по Украине никакой стратегии кроме «вечной войны»
1

Популярные статьи

РФ восстанавливает выпуск жемчужины советского двигателестроения – ГТД-1250 и явит сотню-другую Т-80
25
Как космонавты справляют нужду в невесомости и с какими проблемами они сталкиваются
31
11 программ, которые стоит установить на игровой ПК и ноутбук после установки Windows в 2024 году
5
Почему NVIDIA выпускает лучшие видеокарты на рынке, а продукцию AMD почти никто не покупает
334
Цены на видеокарты в Европе тают вместе с последним снегом – почему видеокарты в РФ не дешевеют
24
Итоги гоночного уик-энда 20-21 апреля
3
Обзор игры Half-Life - Период полураспада
12
Игры на Xbox в России — мошеннические схемы и бан аккаунтов
3
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Апрель)
8
Сборка ретро-ПК - часть 2: серверный Pentium Pro 200 в десктопном исполнении
27

Сейчас обсуждают

RandomXP
22:04
за 30000 р можно взять б/у Radeon RX 6800 16GB
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Апрель)
Vitalya Malyasov
21:56
Сказал челик с 1050
Цены на видеокарты в Европе тают вместе с последним снегом – почему видеокарты в РФ не дешевеют
Vitalya Malyasov
21:55
Потому что пидорашьи барыги хотят денях
Цены на видеокарты в Европе тают вместе с последним снегом – почему видеокарты в РФ не дешевеют
Апрон Лихтман
21:48
Странно у меня 1000 мегабит от ТМобайл. Стоит всего 75 злотых в месяц безлимит. Заработок у меня 16000 злотых. Видеокарту присматриваю новую на Аллегро. Цены вроде неплохие. Так что не думаю, что в РБ...
Цены на видеокарты в Европе тают вместе с последним снегом – почему видеокарты в РФ не дешевеют
Evgeny Chelyadin
21:46
31к за 4060 8гб. Это уже не помешательство, а шизофрения.
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Апрель)
Grotlon
21:40
А некоторые имбецилы боятся нейросетей. Им до уровня крысы бесконечно далеко.
Футболка с изображением знака «Стоп» может приостанавливать беспилотные автомобили
Bamboliny
21:32
В ретросборках стараюсь придерживаться какой-то эпохи, смешивать столь разные по возрасту железки несколько противоречит моим взглядам, так что ставить Одиджи 2 на антиквариат - ну такое себе удовольс...
Сборка ретро-ПК - часть 2: серверный Pentium Pro 200 в десктопном исполнении
ЧatoБoт
21:32
Администрация Байдена продолжает курс на ликвидацию Некроины. От всей души желаю ей, администрации, удачи. А мы - поможем с превеликой охотой.
Ермак велел СБУ задержать Залужного, пока он не согласится уехать в Лондон
Nvidia&Intel Hater
21:29
вот ты смешной врун зеленожоп,про боты все прикалываются.-опс уже 41 стоит минус.щас тебя гомогей зеленый будем минусить
Почему NVIDIA выпускает лучшие видеокарты на рынке, а продукцию AMD почти никто не покупает
Китя
21:23
Зато столько. танков, самолетов, бомб и ядерного оружия. и это всё РФ и №1 в мире. а ты всё лапти, матрешки и балалайки считаешь смешной поросенок.
Санкции США превращают Китай в гиганта по производству устаревших чипов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем