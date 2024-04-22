В Великом Новгороде прошла стратегическая сессия, посвященная проекту ВСМ Москва — Петербург.

Во время стратегической сессии по строительству Высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург была озвучена информация о том, что в 2030 году стоимость проезда по этому маршруту составит около 10 тысяч рублей. По сравнению с билетами на самолет (4,5 тыс. рублей) и поезд "Сапсан" (6,1 тыс. рублей), поездка на Высокоскоростной магистрали будет самой дорогой. Но следует уточнить, что предположительно цены учитываются в сегодняшних значениях, так как средняя стоимость авиабилетов и билетов на "Сапсан" в настоящее время примерно одинакова. Предполагается, что в 2028 году билет на ВСМ от Москвы до Твери будет стоить 1,6 тыс. рублей, что кажется довольно адекватным, в то время как по маршруту Москва — Великий Новгород цена уже дойдет до 7,7 тыс. рублей. Не понятно, как получилась такая значительная разница в ценах за не самое большое расстояние. Расстояние от Москвы до Твери около 170 км, а от Твери до Великого Новгорода - 370 км. Хотя все зависит от маршрута ВСМ, но эти расстояния не сильно изменятся. Есть предположение, что если полный проезд стоит 10 тысяч рублей (или 9 тыс. в 2028 году), то вагоны будут пустыми. Даже с экономией времени большинство людей не выберет этот вид транспорта. Конечно, найдется аудитория, готовая заплатить такие деньги. Но как будет обеспечена высокая частота отправлений каждые 15 минут, остается загадкой.

В настоящий момент ситуацию не следует рассматривать в крайне пессимистическом свете по ряду объективных причин.

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Во-первых, из презентации видно, что расчеты проводилось Министерством экономического развития, руководимым в настоящее время Решетниковым. Это министерство не обладает полной компетентностью в принятии столь значимых решений, хотя проект Высокоскоростной магистрали — действительно стратегически важный.

Во-вторых, в материале допущена серьезная ошибка. В презентации присутствуют цены как на билет на ВСМ, так и на "Сапсан", хотя после введения в эксплуатацию Высокоскоростной магистрали планируется вывод "Сапсанов" с этого маршрута. Один из ключевых аргументов в пользу ВСМ заключается в этом. Строительство отдельных железнодорожных путей позволит использовать существующую линию для грузового транспорта. В настоящее время из-за "Сапсанов" грузовые поезда вынуждены объезжать маршрут через Вологду. После запуска ВСМ ожидается увеличение грузоперевозок на маршруте между Москвой и Санкт-Петербургом, что положительно скажется на экономике в целом. В-третьих, при расчете тарифов Министерство экономического развития, скорее всего, ориентировалось на "коммерческую окупаемость" проекта высокоскоростной магистрали. Но такой подход оказывается недостаточно верным, так как помимо финансовой выгоды, ВСМ принесет значительное социальное и экономическое развитие. Например, увеличение грузопотока и туристических потоков. Кроме того, около трети затрат на строительство возвращаются в виде налогов уже на стадии реализации.

Исходя из вышеперечисленного, можно заключить, что представленные цифры на стратегической сессии не являются окончательными. Скорее всего, это лишь одна из моделей, ориентированная на прямую окупаемость бюджетных средств, вложенных в ВСМ. Однако уже сегодня это выглядит сомнительным, так как успех проекта зависит не только от тарифов, но и от пассажиропотока. При цене в 10 тыс. рублей за билет вероятно пассажиропоток не достигнет уровня "Сапсанов".