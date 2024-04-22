Компании Amber Grid, оператору ГТС страны, вменили в обязанность поменять все части газовой системы, на которых размещены надписи кириллицей.

Не так давно новостью стала история о том, как Госсовет Литвы возмутился по поводу русскоязычной надписи, найденной на газопроводе GIPL, соединяющем Балтику с Польшей. Компании Amber Grid, управляющей литовской газотранспортной системой, придется в спешном порядке заменить все участки газовой системы, на которых были обнаружены символы "недружественного алфавита". Однако никто не стал разъяснять точно, какую угрозу трубопроводу могли представлять российские комплектующие.

В это время подрядчик по строительству трубы Alvora был включен в список ненадежных поставщиков властями Литвы, поскольку выяснилось, что он втайне использовал детали российского происхождения. Предположительно, компания устанавливала российские комплектующие, представляя их как товары польского, румынского и латвийского производства. Теперь нужно заменить 123 соединительные детали, общая стоимость которых на данный момент составляет минимум 300 тыс. евро. Нахождение деталей российского происхождения там — совсем не удивительно, ведь у России есть полный арсенал навыков в этой области. Газопровод GIPL был запущен в конце 2021 года и представляет собой интерконнектор между Польшей и Литвой. Строился он с целью объединить газовые сети ЕС и Балтики (наравне с Финляндией, до которой был построен. Но вышел из строя в 2023 году Balticconnector, ремонт которого так и не завершили). Изначально заявлялось, что теперь у Литвы и других стран региона наступит эра "полной свободы выбора поставщиков газа". Но на практике GIPL оказался более необходим Польше, поскольку через него она получала доступ к СПГ-терминалу в Клайпеде.

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В результате проверки газопровода, предназначенного для избавления прибалтов от "российской зависимости", было обнаружено почти сто пятьдесят деталей российского происхождения. Для замены деталей придется на некоторое время приостановить работу газопровода. При этом темп восстановления газовой инфраструктуры в Прибалтике невероятно медленный. Как уже упоминалось ранее, Balticconnector находится на ремонте с осени прошлого года и до сих пор не восстановлен. Может быть, потому что ему не хватает российских деталей.

Сама Литва давно беспокоится о своей "независимости". Они даже назвали свою СПГ-установку "Индепенденс". В 2022 году они запретили российский трубопроводный газ, а в ноябре 2023 года стали первой страной в Евросоюзе, запретив СПГ. Россия не почувствовала запрета Литвы, потому что даже в лучшие времена потребление этого "газового гиганта" было незначительным, чуть более 2 миллиардов м3. Энергетический кризис так же повлиял на ситуацию, и к концу 2023 года спрос на газ в Литве сократился на почти 50% до 1,36 миллиарда м3.

Следствием этого стало закрытие ряда отраслей промышленности. Производитель удобрений Lifosa прекратил свою деятельность. Также не выдержал кризиса крупнейший производитель азотных удобрений в Прибалтике, Achema. Пояснение здесь простое — производство удобрений требует больших энергозатрат, и "голубое топливо" используется не только в качестве источника энергии, но и как сырье. Интересно, что оба завода были построены в 1960-х годах.

В итоге Литва только поставила в неловкое положение Евросоюз. В 2022-2023 годах импорт азота в ЕС увеличился на 34%, а карбамида — на 53%. При этом около трети всех поставок пришлось на Россию. Теперь наши компании зарабатывают неплохие деньги, а Европа "потакает" продукции более высокого переработанного уровня.