«Коммерсантъ»: ОАО РЖД намерено расширить железнодорожные подходы к балтийским портам за 156 млрд руб., чтобы обеспечить перевалку 20 млн тонн белорусских грузов в порту Бронка.

Россия в союзе с Беларусью стремится к реализации амбициозного проекта по модернизации железнодорожной инфраструктуры в течение двух лет. Целью является увеличение пропускной способности на транспортных артериях, соединяющих белорусское государство с морскими гаванями Финского залива.

Подписание соответствующего соглашения Москвой и Минском зимой прошлого года ознаменовало начало этого масштабного партнерства. Согласно условиям документа, каждая из сторон обязуется провести технические работы на своей территории. В частности, Белорусская железная дорога планирует осуществить капитальный ремонт нескольких важных сооружений на участке от станции Жлобин до пограничного пункта с Россией. Сторона России сосредоточится на строительстве семи новых железнодорожных разъездов в рамках Октябрьской магистрали, а также на модернизации сетей связи на участке Луга – Батецкая и развитии железнодорожных подъездов к многофункциональному морскому терминалу «Бронка». Этот терминал является ключевой точкой для экспорта примерно 20 млн тонн белорусских грузов. Российские железные дороги планируют вложить чуть более 15 млрд рублей в эти проекты.

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Но для достижения заявленных результатов необходимо построить юго-западный обход Санкт-Петербурга (Владимирская – Бронка, протяженностью 75 км), что уже давно обсуждается. Один из важнейших моментов этого проекта — разгрузка действующих транзитных магистралей, проходящих через сам город. Это новое сооружение значительно упростит логистику для перевозчиков, обеспечивая прямой доступ к портам Финского залива. Кроме того, появится возможность реализовать в Северной столице ряд инфраструктурных инициатив, связанных с пассажирскими перевозками.

По данным издания «Коммерсантъ» от 19 апреля 2024 года, ОАО «РЖД» планирует затраты в размере 90,5 млрд рублей на этот проект. В дополнение, компания намерена полностью развить участок Батецкая – Бронка, для чего потребуется дополнительно около 65,8 млрд рублей. Общие инвестиции составят более 156 млрд рублей, а окончание работ запланировано к 2028 году. Источники финансирования этих проектов пока не уточняются. По некоторым оценкам, Россия должна привлечь Беларусь к участию в финансировании, чтобы обеспечить необходимые гарантии. В противном случае, при изменении геополитической обстановки, Беларусь снова может переправлять свой груз через порты Прибалтики. Важно иметь в виду, что успешная реализация этих амбициозных планов зависит от согласованной работы обеих сторон и выделения необходимых ресурсов на протяжении всего процесса.