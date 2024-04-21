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gotreksson
В Конгрессе США приняли законопроект о конфискации активов России и передаче их Украине
NBC News: Палата представителей США приняла законопроект о конфискации активов РФ в пользу Украины. Это решение открывает путь президенту Джо Байдену к конфискации миллиардов долларов и их передаче Киеву.

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Были приняты ряд законопроектов, в том числе план финансовой поддержки союзников в размере $ 60,8 млрд, дополнительная помощь Израилю ($ 26,4 млрд) и ассистенция в размере $ 8,1 млрд на Индо-Тихоокеанский регион. Хотя документы формально еще должны пройти через Сенат, но нет сомнений, что верхняя палата утвердит все, что было принято сегодня нижней. 

Было очевидно с самого начала, что Вашингтон не оставит своих союзников на произвол судьбы. Вопрос заключался только во времени. Теперь можно утверждать, что благодаря внутриполитическим разногласиям между демократами и республиканцами перед предстоящими выборами мы получили, по меньшей мере, 4 месяца замедления, которыми Россия воспользовалась в полной мере. ВСУ понесли серьезные потери, прежде всего, в живой силе. На сегодняшний день был решен не только вопрос о прямой финансовой помощи со стороны Соединенных Штатов. Кроме этого, палата представителей проголосовала за конфискацию заблокированных активов России на сумму примерно $ 4-5 млрд. Теперь можно говорить не только о "заморозке" средств, но и об их непосредственном изъятии.

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Белый дом сделал свой ход и теперь ожидает реакции со стороны Евросоюза. Ранее он склонялся к более осторожной позиции относительно российских замороженных валютных резервов, стремясь переложить всю ответственность на европейских партнеров, учитывая, что значительная часть активов (примерно $ 200 млрд) находится именно там. Но до настоящего момента Брюссель колебался с принятием прямых мер по конфискации, опасаясь даже намекать на вывод процентов от доходов. Кроме того, против этой идеи выступали представители финансового сообщества Европы, начиная от руководителя бельгийской Euroclear и заканчивая главой ЕЦБ Кристин Лагард.

Такую нерешительность можно понять, поскольку даже заморозка является явлением нетипичным, а полная конфискация, особенно при передаче этих средств третьей стороне, безусловно, событие уникальное. Хотя с практической точки зрения, это одно и то же. Поэтому можно с уверенностью сказать, что захват замороженных средств России не станет концом "международного права", по простой причине, что самого "международного права" как такового уже давно не существует (если вообще когда-либо существовало). Взаимоотношения между странами строятся на основе двусторонних, блоковых или "вассальных" соглашений.

Тем не менее был преодолен некий рубеж, хоть и формально. Запад сделал это самостоятельно, преимущественно радикальная его часть. Ранее ряд СМИ писало об упорной борьбе двух групп глобалистов — умеренной части, старающейся сохранить устаревающий порядок, и "ястребов", в лице главы Минфина США Джанет Йеллен. Последние осознают, что старый мир рушится и стремятся извлечь максимальную пользу из его обломков для создания нового макрорегиона.

Победа "ястребов" представляется менее выгодной, чем неясное поведение мягкотелых МФВ и других глобалистских структур, чьи дни сочтены.

Но в решении о конфискации активов и предоставлении помощи союзникам есть один положительный момент. Это помогает разрушить иллюзии о том, что "Трамп вернется и установит порядок". К сожалению, такие заблуждения встречаются довольно часто. Как показало сегодняшнее голосование и скорое изменение позиции спикера палаты представителей, бывшего "трамписта" Майка Джонсона, который ранее категорически противился финансовой поддержке союзников, на сегодняшний день договориться уж точно не удастся. 

Что касается ответа со стороны России, Дмитрий Песков уже заявил, что: "США получат ответ за решение о конфискации собственности России, и Москва предпримет меры, защищающие свои интересы без ограничения по времени".

О действиях, которые мы можем предпринять, можно рассуждать довольно долго. На счетах, подобных "C", уже копится почти 2 трлн рублей средств нерезидентов из недружественных стран. Точно сказать, что принадлежит именно американцам, сложно. Но явно значительная часть. Например, в акциях российских компаний (свободное плавание) доля, принадлежащая лицам из США, составляет около 35%. Так или иначе, речь идет о сумме значительно превышающей упомянутые $ 4-5 млрд.

#новости #россия #украина #сша #санкции #евросоюз #байден #кража #конгресс сша #конфискация активов
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