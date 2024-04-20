EnergyLand.info: в реакторном здании энергоблока №8 АЭС «Тяньвань», сооружаемого в Китае при участии Инжинирингового дивизиона Росатома, в проектное положение установлена верхняя часть купола внутренней защитной оболочки (ВЗО) массой 210 тонн.

В конце 1990-х гг. был запущен амбициозный проект, который выполняется по этапам с планом завершения к 2028 году. Тяньваньская атомная электростанция, строящаяся в провинции Цзянсу на берегу Желтого моря под руководством "Росатома", представляет собой самое масштабное сотрудничество России и Китая в области экономики.

Знаменитым этот объект стал благодаря подписанному контракту между российской компанией и Jiangsu Nuclear Power Corporation (JNPC) в 1997 году, а через два года начались основные работы на стройплощадке. Первые энергоблоки с реакторами ВВЭР-1000/428 №1 и №2 были запущены летом 2007 года. Второй этап проекта стартовал в конце 2012 года. Несмотря на жесткую конкуренцию и препятствия, российский проект вновь был выбран для реализации. Через шесть лет энергоблоки №3 и №4 были подключены к сети.

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Последующие работы Китай принял на себя. Однако строительство седьмого и восьмого энергоблоков было снова поручено "Росатому". Подписание контракта на проектирование состоялось в ноябре 2018 года, а спустя четыре месяца был заключен договор на строительство. Первый бетон был залит на энергоблоках №7 и №8 с реакторами нового поколения "3+" ВВЭР-1200 соответственно в 2021 и 2022 годах.

Невероятное количество работы было сделано с тех пор. В мае 2023 года на блоке №7 был установлен кран с грузоподъемностью 360 тонн, который будет использоваться как во время строительства, так и в дальнейшей эксплуатации. Если же вспомнить август 2023 года, когда корпус реактора длиной 11,34 м и весом 334,2 тонны был доставлен из России в Китай по воде, то можно оценить масштаб работ и инфраструктурных мероприятий.

В свою очередь, весной 2024 года на восьмом энергоблоке был установлен нижний ярус купола внутренней защитной оболочки (ВЗО) с общим весом 375,5 тонны.

Развитие Тяньваньской АЭС является значимым этапом сотрудничества России и Китая в сфере атомной энергетики, подтверждая выполнение графика проекта. Становится ясно, что важность атомной энергетики для обеих стран является краеугольным камнем стратегического партнерства, отметив невероятное развитие атомной отрасли в Китае за последние десятилетия.