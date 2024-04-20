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gotreksson
В Архангельской области запустят первое в стране производство йода
ТАСС: новое и единственное месторождение йодных вод Архангельской области покроет потребность России в йоде на 80% в ближайшие пять лет.

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На сегодняшний день йод в Россию в основном привозится из-за рубежа (импорт составляет более 90%) - основными поставщиками выступают страны Южной Америки. Однако в ближайшем будущем уникальное месторождение в Архангельской области станет ключом к удовлетворению внутреннего спроса на 80%.

В Приполярной долине Северной Двины, всего в 50 км от региональной столицы, расположено уникальный подземный источник йода на сверхмалых глубинах (примерно 120 м, в то время как обычно месторождения находятся на глубинах нескольких километров) с запасами величиной в 17 тысяч тонн.

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Это месторождение известно уже давно — его открыли в середине 1960-х годов. И, хотя несколько попыток начать добычу предпринимались даже после распада СССР, проект каждый раз откладывался из-за финансовых затруднений. Было запущено производство у деревни Боброво, но оно не продержалось долго. В 2022 году йод вошел в число самых дорогих товаров в России — его цена выросла в среднем на 55% по сравнению с предыдущим годом. Это связано, прежде всего, с ростом логистических расходов и полной зависимостью страны от импорта. В ответ на это компания "Русский йод" заявила о своем намерении запустить освоение месторождения, а специалисты федерального университета разработали уникальную технологию добычи.

Весной этого года инвестор и Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики подписали соответствующий контракт. По этому договору инвестор получил права на эксплуатацию территории площадью 160 кв. км и глубиной до 200 м. На первом этапе планируется использование одной йодоперерабатывающей установки с ежегодным объемом производства 60 тонн продукции. Впоследствии мощности предприятия будут увеличены минимум вдвое.

В рамках проекта будет построено 44 водозаборных скважины глубиной до 120 м и одиннадцать нагнетательных скважин глубиной 200 метров. Производительность последних составит в среднем 1,5 тыс. куб. м в сутки, а первых - 351 куб. м в сутки. Кристаллический йод будет получен при использовании определенных химических реагентов.

Генеральный директор компании "Русский йод" Алексей Ижмяков отмечает, что данное производство будет уникальным для России, учитывая особенности самого месторождения и объемы конечной продукции, планируемые для производства на заводе. Министр экономического развития промышленности и науки Архангельской области, Евгения Шелюк, заявила, что в ближайшие пять лет месторождение в Поморье сможет удовлетворить потребность страны в йоде на 80%.

Она также сообщила, что первый этап бурения уже завершен, а на предприятии установлено все необходимое оборудование для начала производства. В ближайшее время начнется промышленная эксплуатация месторождения, и возможно, в перспективе продукция будет экспортироваться.

Йод в России всегда был дефицитным товаром. Еще в 1980-х годах в советской прессе отмечалось, что "этот очень важный медикамент в основном импортный". Первый в стране завод по производству йода был открыт именно в Архангельске в 1917 году. В советское время планировалось сократить зависимость от импорта, однако проект не был полностью реализован.


В 2013 году в России не было ни одного производства йода. После присоединения Крыма к России в 2014 году там появились два маленьких завода, которые сегодня производят технический йод марки "Ч". Поэтому большая часть йода для фармацевтических целей до сих пор приходится закупать за границей.

#новости #импортозамещение #импорт #арктика #дальний восток #добыча полезных ископаемых #архангельская область #йод #поморье #русский йод
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