Центр водородного инжиниринга, который станет первым шагом к развитию новой передовой отрасли экономики. Проект будет основан на использовании экологического топлива - водорода, производимого с использованием солнечной и ветровой энергии. В будущем планируется построить завод по производству водорода на Сахалине к 2026 году.

На Сахалине уже в этом году появится уникальный объект, который станет первым шагом к формированию новой передовой отрасли экономики в регионе. Этот проект является пилотным и, при успешной реализации, приведет к постройке завода по производству экологического топлива и запуску экспортных поставок в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Речь идет о Центре водородного инжиниринга с опытным полигоном, основанным на базе СКБ САМИ. Эта инициатива будет реализована при участии МФТИ, МГТУ имени Баумана и «Росатома».

На полигоне с помощью солнечной энергии и ветра (с установкой солнечной электростанции мощностью 300 кВт) начнут производить чистый водород, который сегодня активно используется в различных отраслях, являясь топливом будущего. Он может способствовать декарбонизации отраслей промышленности, потребляющих значительное количество угля в качестве источника энергии. В течение последних семи лет не менее тридцати государств разработали или начали разрабатывать национальные стратегии в области водорода. Четыре года назад Россия заявила о своем намерении стать мировым лидером по экспорту водорода к 2035 году. Сахалинский объект начнет функционировать уже в этом году, а технологии, разработанные здесь, будут использоваться на новом заводе по производству водорода, который появится в регионе к 2026 году.

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Предполагается, что Восточный водородный кластер, формируемый на Сахалине, привлечет ученых со всей страны, так как практический опыт работы с "зеленым" водородом можно будет получить только здесь. Экотопливо, получаемое методом электролиза, будет использоваться, в том числе, для питания электростанции в Новиково (Корсаковский район).

В рамках Восточного водородного кластера также будут реализованы другие перспективные проекты, такие как "Водородный завод", "Водородный поезд" и "Центр компетенций". Ожидается, что их внедрение поднимет водородную отрасль России на новый уровень. Глобальный рынок водорода находится в стадии формирования, что дает России шансы на лидерство в производстве и экспорте водорода и его производных. Планируется рассмотрение возможности реализации подобных проектов и в других регионах.