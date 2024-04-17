Пресс-службе Росавтодора: Федеральным дорожным агентством ежегодно проводится масштабная работа по ликвидации оставшихся грунтовых разрывов на подведомственной сети. В этом году планируется ввести после всех видов ремонта 3 786 км дорог, причем грунтовые разрывы ликвидируют на 89 км из них.

До конца 2024 года в России планируется построить, реконструировать и отремонтировать около 4,1 тыс. км федеральных трасс, что больше на 20% по сравнению с предыдущим годом. Одним из главных приоритетов остается устранение грунтово-щебеночных разрывов на дорогах Дальнего Востока, находящихся под юрисдикцией Росавтодора. В последние годы в этом направлении было проделано значительное количество работы.



К 2026 году автомобильная трасса А-360 "Лена", которую любят называть Амуро-Якутской автомобильной магистралью, будет приведена в надлежащее состояние на всей своей протяженности (1153 км). Последние объекты на участке от 133-го до 151-го км уже сдали в эксплуатацию. Теперь на территории Амурской области вся трасса покрыта асфальтобетоном, оставляя грунтово-щебеночное покрытие лишь на отдельных участках в Якутии. В этом году начались долгожданные работы на перевале Тит и на подходах к нему (от 496-го до 506-го км). По информации из пресс-службы Росавтодора, уже выполнены работы по вырубке леса и установке водопропускных труб, а также земельные работы. Другой участок (с 990-го по 1000-й км) практически готов — уложены два слоя асфальтобетонного покрытия. К концу года трасса "Лена" также будет преображена на участке от 936-го до 944-го км. От 916-го до 936-го км работа будет проводиться поэтапно и завершится в 2025 году.



Федеральная трасса А-360 играет важную роль, соединяя два региона и имея стратегическое значение для Дальнего Востока. По этой дороге осуществляется транспортировка индустриальных грузов с БАМа и Транссиба. Кроме того, она обеспечивает доступ к населенным пунктам Якутии с трассы Р-297 "Амур".



На протяжении многих десятилетий российские специалисты, борясь с суровым северным климатом, провели огромную работу, благодаря которой сегодня на карте автомобильных дорог России пролегает трасса А-360 "Лена", начиная от Невера и до Якутска на северо-востоке.



Ранее эту дорогу называли одной из самых грязных и опасных в России и мире. На некоторых участках даже грузовики застревали в грязи после сильных дождей. В определенные периоды погода делала проезд просто невозможным, хотя с 1987 года (после постройки моста через Алдан) она считалась круглогодичной (именно такой номер имела "Лена" до 2017 года). С начала реконструкции федеральной дороги в 2005 году было перекрыто сотни километров асфальтобетоном. Руководитель Росавтодора Роман Новиков два года назад заявил о планах избавиться от гравийных участков к 2025 году, несмотря на более ранние сроки. Вполне вероятно, что проект будет завершен лишь в 2026 году.



Помимо трассы "Лена", в 2024 году также планируется заменить 58 км асфальтового покрытия на трассе А-393 Южно-Сахалинск — Оха (834 км). Эта трасса является важной транспортной магистралью островного региона, перешедшей под управление Росавтодора в 2021 году. На тот момент четверть дороги не имела асфальтового покрытия и на сегодняшний день остается обновить 113 км. Еще один подобный проект ведется на трассе Р-504 "Колыма" (Магаданская область) - с 1821-го по 1831-й км. Планируется полное асфальтирование этой дороги к 2028 году.