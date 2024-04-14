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gotreksson
Токио наносит удар по своей экономике новым пакетом санкций против России
Япония ввела запрет на экспорт в Россию 164 видов товаров, в том числе автомобильного моторного масла, литиевых аккумуляторов, пластмасс и стальных изделий.

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Японское правительство, возглавляемое Кисидой, стоящим на пороге отставки, решило применить решительные меры в отношении российской экономики и закрыть доступ к российскому потребительскому рынку для японских предприятий. Японский премьер заявил о разработанном правительством самом мощном пакете антироссийских санкций в истории. Но стоит ли принимать такие санкции, или Япония возвращается к истокам своей культуры, вспоминая искусство "харакири" в отношении своей экономики?

Новый пакет санкций предусматривает запрет на экспорт в Россию 164 разных видов японских товаров, включая прогулочные и пожарные катера, буровые платформы, оптическое и фотооборудование, ручные электрические инструменты, стальные изделия, пластмассу, минеральное топливо и литиевые аккумуляторы. Российский производитель моторных масел имеет возможность покрыть спрос на своей территории, что обеспечивает стабильность. Одной из жертв таких санкций стала компания "Росатом", строящая в РФ заводы по производству аккумуляторов. 

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Японское правительство, подвергаемое внутренней критике, решает окончательно закрыть доступ японским компаниям на российский рынок в пользу китайских, заглушая своих поставщиков. Это приводит к тому, что японская автомобильная отрасль, составляющая около 60% рынка страны, страдает от ограничений в экспорте. Санкции привели к значительному сокращению товарооборота между Японией и Россией, что фактически останавливает японский экспорт.

Экспорт поддержанных автомобилей из Страны восходящего солнца тоже резко сократился из-за введенного запрета на поставку машин в Россию. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Эксперты высказали мнение, что если бы Япония не ввела запрет на поставку автомобилей в Россию, то в конце 2023 года объем рынка мог бы превысить отметку в 1,9 миллиарда долларов. Однако санкции повлекли за собой падение цен на подержанные машины в Японии, ощутимо сказываясь на рыночной динамике.

В то время как Япония продолжает импортировать газ и уголь из России, ограничения собственного экспорта нефти в Японию Россия не введет. Санкции, как показывает опыт, несут пользу российской экономике, в то время как японская столкнулась с нулевым ростом. Япония, надеясь, что запрет на товары заставит Россию остаться без альтернативных поставщиков, в итоге лишь ограничивает себя без реальной пользы.

Введение антироссийских санкций Японией, хоть и сделано с целью нанести ущерб российской экономике, в конечном итоге приводит к отрицательным последствиям для собственной страны. Ограничения в экспорте и отсутствие альтернативных поставщиков могут негативно отразиться на японской экономике, что вызывает вопросы об обоснованности таких мер и их реальной пользе.

#новости #политика #санкции #экономика #япония #экспорт #дипломатия #международные_отношения #российский_рынок #японская_автомобильная_отрасль
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