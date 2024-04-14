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gotreksson
В России достроят автодорогу к тихоокеанским портам, которую строили 15 лет
По итогам совещания по вопросу строительства в Приморском крае автомобильной дороги Владивосток – Находка – порт Восточный Заместитель ПолнпредПрезидента в ДФО Юрий Трутнев поручил Минфину, Минэкономразвития выработать критерии конкурентного отбора частных инвесторов для участия в строительстве автомобильной дороги на условиях концессионного соглашения.

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Эта автомагистраль представляет собой один из самых ожидаемых проектов в сфере транспорта на Дальнем Востоке. Ее строительство началось еще в закате предыдущего десятилетия. Одиннадцать лет назад было объявлено, что дорогу длиной 146 км планируется открыть к 2022 году. Но только первый участок (18 км) был завершен в 2016 году, а строительство второго участка (еще 25 км) до сих пор продолжается, несмотря на то, что планировалось ввести его в эксплуатацию к 2020 году.

Речь идет об автомобильной дороге Владивосток – Находка – порт Восточный, которая станет частью международного транспортного коридора "Приморье-1". Этот коридор простирается от китайского Харбина до российских портов Тихоокеанского региона. Но после Артема МТК направляется по старой дороге на юго-восток, которая в настоящее время испытывает большие нагрузки и не соответствует современным требованиям. Реализация этого амбициозного проекта началась в 2009 году со строительства подъезда к аэропорту Владивосток, 3,5 км дороги были сданы в эксплуатацию в 2012 году. После этого был построен обход Артема, а затем (в 2017 году) начаты работы по второму этапу (с 18-го по 43-й км). Оставшиеся почти 104 км от деревни Царевка до порта Восточный являются самыми сложными — здесь необходимо построить множество виадуков, развязок, два тоннеля в районе Находки и более 100 мостов через реки и водоемы. Поэтому средняя стоимость строительства этого участка оценивается почти в 3 миллиарда рублей за 1 км.

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Два года назад в Счётной палате России из-за высоких затрат предложили прекратить дальнейшее выполнение проекта, по крайней мере в нынешнем виде. Власти Приморья согласовали альтернативный вариант с Минтрансом, согласно которому часть маршрута будет прокладываться по существующей дороге. В этом случае затраты сократились бы до примерно 230 миллиардов рублей.

В сентябре 2023 года президент России на совещании по развитию городов Дальневосточного региона дал поручение завершить строительство дороги. Игорь Левитин, помощник президента, заявил на Восточном экономическом форуме в том же месяце, что несмотря на высокую стоимость строительства, будущая дорога окупится довольно быстро благодаря развитию портовой инфраструктуры и увеличению грузопотока. Он также отметил, что китайские партнеры могут выступить в роли инвесторов, заинтересованных в увеличении пропускной способности этого транспортного маршрута.

В апреле 2024 года, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев провел совещание по вопросу строительства автомобильной дороги Владивосток – Находка – порт Восточный и поручил сформулировать критерии конкурсного отбора частных инвесторов для участия в проекте по условиям концессионного соглашения. Он напомнил о задании президента и подчеркнул важность этой дороги как части международного транспортного коридора, который играет значимую роль не только для Дальнего Востока, но и для всей страны. Планируется вести строительство с 43-го по 146-й км поэтапно. На двух из шести участков планируется реконструкция существующей дороги, а на четырех других будет построена новая трасса — обход Большого Камня и Фокино, а также подъезды к Находке и порту Восточный.

#новости #экономика #находка #инфраструктура #строительство дорог #дорога #владивосток #большойкамень #портвосточный #фокино
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